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Aktüel

Isparta'da otomobilin penceresinden sarkan çocuk fotoğrafı polisi harekete geçirdi

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye idari para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 19:32:38 -
Isparta'da otomobilin penceresinden sarkan çocuk fotoğrafı polisi harekete geçirdi

ISPARTA (AA) - Isparta'da kullandığı araçtan çocuk sarkan sürücüye, para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir internet haber sitesinde, seyir halindeki aracın penceresinden sarkan çocuk fotoğrafını görünce harekete geçti. Araç plakasından sürücü O.S.A'ya ulaşıldı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren O.S.A'ya idari para cezası uygulandı.

Sürücü, kurallara uyması konusunda uyarıldı.

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