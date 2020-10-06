  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Isparta'da matematik öğretmeni evinde ölü bulundu
Aktüel

Isparta'da matematik öğretmeni evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-06 18:57:56 -
Isparta'da matematik öğretmeni evinde ölü bulundu

ISPARTA (AA) - Isparta'da bir öğretmen evinde ölü bulundu.

Fatih Mahallesi 4933 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Isparta İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan İsmail Erginbaş'tan (43) haber alamayan okul yönetimi, durumu ailesine bildirdi.

Eve gelen yakınları, matematik öğretmeni Erginbaş'ı yerde hareketsiz halde buldu. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Erginbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Erginbaş'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanada ambargosu sonrası müjde! Türkiye seri üretimine başlıyor
Teknoloji

Kanada ambargosu sonrası müjde! Türkiye seri üretimine başlıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİHA'larda kullanılan CATS kameralarının yerli olarak seri üretimine başlanacağının müjdesini verdi...
Kaftancıoğlu'ndan CHP'lileri çıldırtan çıkış!
Siyaset

Kaftancıoğlu'ndan CHP'lileri çıldırtan çıkış! "Erken seçim isteyemeyiz, çünkü..."

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Atatürk" yerine "Mustafa Kemal" ifadesini kullandığı Taksim Toplantısı'nda, partisinin erke..
Türkiye'de koronavirüste o dönem sona erdi! İstanbul ve Marmara için kritik hafta
Korona Virüs

Türkiye'de koronavirüste o dönem sona erdi! İstanbul ve Marmara için kritik hafta

Koronavirüse ilişkin yapılan son değerlendirmelerle salgının yaz göçünün tamamlandığı, bundan sonra vakaların "yerinde bulaş" olarak nitelen..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay