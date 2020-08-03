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Aktüel

Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-03 22:10:18 -
Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı 2 kişi öldü

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

T.B. idaresindeki 26 E 2390 plakalı kamyonet, Isparta-Konya kara yolu Göksöğüt köyü yakınında plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklette bulunan Murat Postal olay yerinde, yaralanan Salim Bekçi ise kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan kaza yerinden kaçtığı iddia edilen T.B, Akşehir'de çekici çağırdığı sırada jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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