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Spor İspanyollar Trabzonspor'u konuşuyor
Spor

İspanyollar Trabzonspor'u konuşuyor

Süper Lig'de fırtınalar estiren Trabzonspor, İspanyol basınının dikkatini çekmeye başladı. Marca, bordo mavilileri manşetlere taşıdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 14:22:00 -
İspanyollar Trabzonspor'u konuşuyor

İspanya'nın önde gelen basın yayın organlarından Marca, Süper Lig'in lideri Trabzonspor hakkında Gaziantep FK maçı öncesinde oldukça geniş bir haber yayımladı. İstanbul ekiplerine meydan okuduğu belirtilen Fırtına'nın, Süper Lig'de bileğinin bükülmediği ve şehrin futbola olan tutkusunun oldukça fazla olduğundan bahsedildi.

Süper Lig'in namağlup lideri Trabzonspor, İspanyol basınında manşetlerde yer aldı. İspanyolların saygın gazeteleri arasında yerini alan Marca, bordo-mavili takımın İstanbul hegemonyasına meydan okuduğunu yazdı.

Yenilmiyorlar

Abdullah Avcı geldikten sonra takımın yükselişe geçtiğini belirten İspanyol basını, bordo-mavili takımın 12 maçta, 9 galibiyet ve 3 beraberlik aldığını yazdı. Trabzonspor'un Süper Lig'de en fazla gol atan takım olduğunu vurgulayan haberde, 24 maçlık yenilmemezlik serisinden de bahsedildi.

Şehrin futbola olan tutkusu

Trabzon şehrinin, futbola olan tutkusuna da özel olarak yer veren Marca, oyuncuların Trabzonspor'da mutlu olduklarını vurguladı. Trabzon'un genel olarak geçmişinden bahsedilen haberde, kadroda Hamsik gibi yıldız oyuncuların da yer aldığı ifade dildi.

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