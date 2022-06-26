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Dünya İspanyol polisi sınırı geçmeye çalışan onlarca göçmeni vurarak öldürdü
Dünya

İspanyol polisi sınırı geçmeye çalışan onlarca göçmeni vurarak öldürdü

İspanyol polisi sınırı geçmeye çalışan onlarca göçmeni vurarak öldürdü, Başbakan Sanchez kendilerine teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 09:13:00 - 2022-06-26 09:36:50

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentine Fas sınırından geçmeye çalışan yüzlerce göçmen, İspanyol polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre göçmenlerin üzerine ateş açan polis, en az 37 göçmenin ölümüne neden olurken, bölgeden gelen görüntüler kan dondurdu. Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Melilla'ya girmeye çalışırken öldürülen sığınmacılar için İspanyol polisine teşekkür etmesi büyük tepki çekti.

haberler.com'da yayınlanan habere göre; İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsünde bulunan Melilla'ya dün Fas sınırında göçmen akını yaşandı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre dün 2 binden fazla Afrikalı göçmeninin sınırı aşmaya çalıştığı, bu sırada yaşanan izdihamda İspanyol polisinin müdahalesiyle karşılaştığı ifade edildi.

İSPANYOL POLİSİ KATLİAM YAPTI

Göçmenlerin üzerine ateş açan İspanyol polisinin en az 37 göçmeni öldürdüğü aktarılırken, bölgeden gelen cansız beden görüntüleri sayının bu rakamın çok daha üzerinde olabileceği şeklinde yorumlandı.

BAŞBAKAN SANCHEZ'DEN SKANDAL "TEŞEKKÜR"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentine girmeye çalışırken öldürülen göçmenleri için İspanyol polisine teşekkür etmesi dünyayı resmen ayağa kaldırdı. Sosyal medya kullanıcıları tepkilerini yaptıkları yorumlarla gösterince yaşanan olay kısa sürede Twitter'da da TT oldu.

 

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Putin'den Ukrayna'da yeni hamle
Putin'den Ukrayna'da yeni hamle

Dünya

Putin'den Ukrayna'da yeni hamle

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Yorumlar

Leyl....

Ne kadar dusundurucu bir durum. Irkcilik adeta bulasici bir mikrop gibi ve tum Avrupa'daki saglar Polonya'dan baslayarak yukselise gececek. Strafor raporlarinda bu mevcut... Vatanseverlik baska birsey, kafatasi milliyetciligi ayri bir olgudur..

Ömer Faruk

Barbarsınız.... Bu milletleri sömürün, zenginliklerini el koyun, sonra böyle yapın. Yenileceksiniz, cehenneme sürükleneceksiniz...
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