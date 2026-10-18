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Gündem Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Gündem

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Yeniakit Publisher
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Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü"nü tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Azerbaycan’ın 'Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı görsele yer verdi.

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