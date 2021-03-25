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Spor İsmi Fenerbahçe'yle anılan Löw'den açıklama geldi
Spor

İsmi Fenerbahçe'yle anılan Löw'den açıklama geldi

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw'den Fenerbahçe sorusuna cevap geldi. Löw sarı lacivertli kulübe açık kapı bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 11:00:00 -
İsmi Fenerbahçe'yle anılan Löw'den açıklama geldi

Fenerbahçe'nin dirsek temasında olduğu Alman teknik adam, yeni sezon için tekliflere açık kapı bıraktı. Fenerbahçe ile adı anılan Joachim Löw'e dün bu konu soruldu.

Alman teknik adam, Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığının altını çizerken, "Menajerim neyi kiminle konuşuyor bilmiyorum ve turnuvaya kadar hiçbir şey duymak istemediğimi söyledim ona. Turnuvadan sonra belki bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim ama şu anda tüm konsantrasyonum Avrupa Şampiyonası'nda" ifadelerini kullandı.

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