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İsmi Cumhurbaşkanlığı adaylığında geçiyordu! Açıklama geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, bir televizyon programında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için isminin geçmesine ilişkin "Cumhurbaşkanlığı'na aday değilim" dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 17:00
İsmi Cumhurbaşkanlığı adaylığında geçiyordu! Açıklama geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, dün akşam bir televizyon programında, gazeteci Gürkan Hacır tarafından dile getirilen "Başkan Kocaoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı makamı bir şereftir. Böyle bir şerefe partim uygun görürse onur duyarım, kabul ederim' dedi" sözlerinin düzeltilmeye muhtaç olduğunu belirtti.

''YEREL YÖNETİCİYİM''

Başkan Kocaoğlu, "Gürkan Bey ile yaptığımız telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanlığı gibi şerefli bir makam için adımın geçmesinin büyük bir onur olduğunu söyledim. Bu doğrudur; ancak konuşmamızda 'Partim uygun görürse kabul ederim' gibi bir ifadem olmadı. Aksine yerel bir yönetici olduğumu söyleyip, görev sürem boyunca İzmirlilere verdiğim sözleri yerine getirmek istediğimi anlattım. Cumhurbaşkanlığı'na aday değilim. Bu önemli detayın kamuoyu tarafından bilinmesinde yarar görüyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 17:00
  1. İzmir
  2. İZMİR
  3. cumhurbaşkanlığı seçimi
  4. CHP

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