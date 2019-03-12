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İsmet Özel dua bekliyor

Yazmış olduğu şiirler ve kaleme aldığı eserler ile sonsuzluk perdesini aralayan, İstiklal Marşı Derneği’nin kurucusu İsmet Özel, yaşam mücadelesi veriyor.

12 Mart 2019 Salı 10:17
İsmet Özel dua bekliyor

 Haber Merkezi 

Yazmış olduğu şiirler ve kaleme aldığı eserler ile sonsuzluk perdesini aralayan, İstiklal Marşı Derneği’nin kurucusu İsmet Özel, yaşam mücadelesi veriyor. Yaşayan en büyük Türk şairi olarak bilinen Özel, dün geçirdiği kalp krizi sonrası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. ‘Amentü’ şiiriyle, ihtida sürecini çarpıcı mısralarla kaleme alan ve Türk kültürüne eşsiz eserler kazandıran Özel, sevenlerinin duasını bekliyor. Eşsiz belliği ve ucu bucağı belirsiz zihinsel maverası ile okuyucularının ufkunu açan Özel, vakur duruşuyla da hafızalara kazındı. Durumunun stabil olduğu öğrenilen Özel’in, sevenleri hastaneye akın ederken, dualar ve aminler arşı alaya yükseldi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:17
  1. İstiklal Marşı Derneği
  2. İsmet Özel
  3. İstiklal Marşı Derneği’nin kurucusu İsmet Özel
  4. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  5. Amentü
  6. Türk kültürü

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