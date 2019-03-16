İsmet Özel beyin kanaması geçirdi!
Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle damarlarına stent takılan şair ve yazar İsmet Özel, dün gece beyin kanaması geçirdi. Özel'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.16 Mart 2019 Cumartesi 10:13
Geçen pazartesi günü kalp krizi geçiren ve anjiyo yapılan şair ve düşünür İsmet Özel, hastanede tedavisi devam ederken önceki gece beyin kanaması geçirdi.
İki kez ameliyat oldu
Beyin kanaması geçiren Özel, iki kez ameliyat edilerek yoğun bakıma alındı. Özel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Usta şairin tedavisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde devam ediyor.
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