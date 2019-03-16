İsmet Özel beyin kanaması geçirdi! Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle damarlarına stent takılan şair ve yazar İsmet Özel, dün gece beyin kanaması geçirdi. Özel'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Geçen pazartesi günü kalp krizi geçiren ve anjiyo yapılan şair ve düşünür İsmet Özel, hastanede tedavisi devam ederken önceki gece beyin kanaması geçirdi. İki kez ameliyat oldu Beyin kanaması geçiren Özel, iki kez ameliyat edilerek yoğun bakıma alındı. Özel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Usta şairin tedavisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.