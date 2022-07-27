İsmail Yüksek'in kırmız kart pozisyonu: İsmail Yüksek hangi pozisyonda kırmızı kart gördü?
Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda rövanş maçında Ukrayna’nın takımı Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Üstünlüğü elinde bulunduran Fenerbahçe’nin tüm hesapları 53. dakikadan sonra bozuldu. Zira Fenerbahçe 53. dakikada sonra 10 kişi kaldı. İsmail Yüksek ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Peki İsmail Yüksek hangi pozisyonda kırmızı kart gördü?
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek karşılaşmanın 53. dakikasında, rakibini orta sahada düşürdü ve ikinci sarıdan, kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı büyük bir üzüntü yaşarken oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. İsmail Yüksek'in oyundan atılmasından 4 dakika sonra Dinamo Kiev, Vitaly Buyalsky'nin golüyle mücadelede 1-0 öne geçti.