İsmail Küçükkaya'nın rezaleti ortaya çıktı

İsmail Küçükkaya’nın rezaletleri bitmiyor! Eşine şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya’nın son olarak kanalda staj yapan lise öğrencisini taciz ettiği iddia edilmişti. Gündeme bomba gibi düşen taciz iddialarının belgelerine yine GÜNAYDIN ulaştı. İsmail Küçükkaya’nın eski eşiyle olan dava dosyasına giren belgelere göre liseli mağdur, uğradığı tacizle ilgili Eda Demirci’ye ulaşmış. Eda Demirci, yazışmalarda mağdura “Niye o dönem bunları söylemedin?” diye soruyor. 17 yaşındaki mağdur ise “Şefime durumu ilettim, inanmadı, tehdit edildim. Siz ise o dönem bir ton şeyle uğraşıyordunuz, şiddet olayları falan, korktum, o sinirle bana bir şey yapabilir diye düşündüm” diyor. Mesajlarda genç kız, bitip tükenmeyen taciz nedeniyle gazetecilik mesleğine küstüğünü ve başka bir işe yöneldiğini belirtiyor.

Küçükkaya'nın evlenmek üzere olduğu o günlerde kanala, zorunlu stajını yapmak için gelen genç kız Küçükkaya tarafından tacize uğradı.

Taciz sonrası mesleğe küstü

İddiaya göre 2015'te henüz 17 yaşındayken Küçükkaya tarafından defalarca tacize maruz kalan öğrenci, başta korkudan kimseye bir şey anlatmadı. Tacizlerin arkası kesilmeyince yaşadıklarını şefine anlattı ama genç kız şefi tarafından tehdit edildi. Yaşadıkları yüzünden psikolojik olarak bunalıma giren mağdur kız, gazetecilik mesleğinden vazgeçti ve başka bir mesleğe yönelerek öğretmen oldu.

Bu mesajlar sonrası aranılanEda Demirci'nin avukatı Ahmet Çetinkaya, "Hukuki süreç devam ediyor. Davamızın arkasındayız. Mesajlarla ilgili konuşmak istemiyorum" dedi. İsmail Küçükkaya'nın avukatı ise aramalara cevap vermedi.

İşte o mesajlaşmalar

İsmail Küçükkaya'nın tacizine uğrayan genç kızın yaşadıklarını Eda Demirci'yle paylaştığı mesajlaşmanın bir bölümü:

GENÇ KIZ: Eda beni tanımıyorsun, kendimi tanıtayım. 2015'te Fox TV'de staj yaptım. Ve İsmail Küçükkaya beni taciz etti. Şefime anlattım ama bana inanmadı... Sana da bu süreçte inanmayanlar oldu, dostların düşmana dönüştü belki. Ama bil ki bir yerlerde senin gibi travma yaşayan genç bir kız var ve aynı havayı soluyor.

EDA DEMİRCİ: ...Fotoğraflara baktım, 11 Aralık 2015, gelinlik baktığımız, aşığım aşığım diye ölüp bittiği dönemler, inanmıyorum hâlâ. Neden bu kadar sustunuz, benim boşanma sürecimde neden mesaj atmadınız?

GENÇ KIZ: Çünkü bir ton şeyle uğraşıyordunuz. Korktum, şiddet olayları vs. bu sinirle bana da bir şey yapabilir diye düşündüm.

Sabah