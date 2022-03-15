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İSLAM İsmail Hünerlice Hoca: Efendimiz (SAV) 'Ümmetim kıtlık çekmeyecek' buyurdu!
İSLAM

İsmail Hünerlice Hoca: Efendimiz (SAV) 'Ümmetim kıtlık çekmeyecek' buyurdu!

İsmailağa cemaatinden İsmail Hünerlice Hoca, Efendimiz'in (SAV), "Ümmetim dünya çapında kıtlık görmeyecek." hadis-i şerifini hatırlatarak, "Ekim yaparak üretin." çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 22:20:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İsmail Hünerlice Hoca, bu haftaki sohbetinde, ekonomik bağımsızlık için üretmenin önemine dikkat çekti.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hadis-i şerifine dikkat çeken Hünerlice Hoca, "Efendimiz (SAV), 'Ümmetim dünya çapında kıtlık görmeyecek' buyurmuştur. Yani bu ümmetin başına böyle bir şey gelmeyecek." dedi.

'Bu hadisi herkese yayalım'

Sohbetinde "Ekim yapın" tavsiyesinde bulunan İsmail Hünerlice Hoca, "Evinizin önünde bir küreklik yer olsa da ekin. Bunlar bir araya gelince ele muhtaç olmayız. Bu bir ülkenin kendi kendine yetmesi meselesidir." ifadelerini kullandı.

Efendimiz'in (SAV), "Kıyamet depremi bile olsa elinizdeki yeşil fidanı ağaca dikin." hadis-i şerifini aktaran Hünerli Hoca, "Bu hadisi herkese yayalım." mesajı verdi.

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