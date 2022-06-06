  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ismael istedi, yönetim düğmeye bastı!
Spor

Ismael istedi, yönetim düğmeye bastı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İsveçli Jacob Ondrejka için devrede.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 11:12:00 -
Ismael istedi, yönetim düğmeye bastı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İsveçli Jacob Ondrejka için devrede.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Siyah-beyazlı kulübün uzun bir süredir görüştüğü isimlerden olan Jacob Ondrejka'nın transferini bitirmek için yoğun bir çaba harcanıyor. Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Beşiktaş yönetimi İsveçli oyuncuya bir an önce imza attırmayı hedefliyor.

Anlaşma sağlandı

Sol ve sağ kanatta hücumcu bir oyuncu olarak bilinen 19 yaşındaki İsveçli yıldızın kulübü Elfsborg ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Haberde hem futbolcu hem de kulübüyle presip anlaşmasına varıldığı belirtildi. Bu gelişmeye rağmen ödeme yöntemi ve süresi konusundaki pürüzleri gideremeyen Beşiktaş yönetimi, bazı Avrupa kulüplerinin 19 yaşındaki futbolcu için devreye girme ihtimali nedeniyle bu transfer girişimini hızlıca sonlandırmaya çalışacak.

Valerien Ismael istiyor

Jacob Ondrejka'nın hem iki kanadı kullanabilmesi hem de forvet arkasında da oynayabilmesi nedeniyle transfer edilmesini isteyen Valerien Ismael'in transferlerin çoğunun kampa yetişmesi konusundaki hassasiyetini de yönetime tekrar ilettiği öğrenildi.

Jacob Ondrejka bu sezon ne yaptı?

19 yaşındaki Jacob Ondrejka bu sezon İsveç'te Elfsborg takımında 16 resmi maçta forma giydi.

Ligde 10 maçta süre alan genç yıldız, Konferans Ligi elemelerinde 3 maçta, İsveç Kupası'nda da 3 karşılaşmada oynadı. Jacob Ondrejka, bu maçlarda 3 gol ve 4 asist üretti.

 

Zencefilli elma suyu (detoks içeceği) tarifi: Metabolizma güçlendirme bombası
Zencefilli elma suyu (detoks içeceği) tarifi: Metabolizma güçlendirme bombası

Kadın - Aile

Zencefilli elma suyu (detoks içeceği) tarifi: Metabolizma güçlendirme bombası

Akciğerleri temizleyen besinler! Akciğerleri yeniden doğmuş gibi yapıyor ve zatürreden kurtarıyor
Akciğerleri temizleyen besinler! Akciğerleri yeniden doğmuş gibi yapıyor ve zatürreden kurtarıyor

Kadın - Aile

Akciğerleri temizleyen besinler! Akciğerleri yeniden doğmuş gibi yapıyor ve zatürreden kurtarıyor

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı
Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı

Aktüel

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı

Güney Kore ve ABD'den, Kuzey Kore'nin füze denemelerine cevap
Güney Kore ve ABD'den, Kuzey Kore'nin füze denemelerine cevap

Dünya

Güney Kore ve ABD'den, Kuzey Kore'nin füze denemelerine cevap

Soğuk su içmek faydalı mı? Soğuk su içmek zararlı mı? Oda sıcaklığındaki su mu, soğuk su mu?
Soğuk su içmek faydalı mı? Soğuk su içmek zararlı mı? Oda sıcaklığındaki su mu, soğuk su mu?

Kadın - Aile

Soğuk su içmek faydalı mı? Soğuk su içmek zararlı mı? Oda sıcaklığındaki su mu, soğuk su mu?

Karadeniz gazında bir aşama daha tamam! Bakan Dönmez açıkladı
Karadeniz gazında bir aşama daha tamam! Bakan Dönmez açıkladı

Gündem

Karadeniz gazında bir aşama daha tamam! Bakan Dönmez açıkladı

İTÜ, 1 saniyede koronavirüsü tespit edebilen kit geliştirdi
İTÜ, 1 saniyede koronavirüsü tespit edebilen kit geliştirdi

Sağlık

İTÜ, 1 saniyede koronavirüsü tespit edebilen kit geliştirdi

Eklem ağrısına iyi gelen nane biberiye kekik çayı nasıl yapılır?
Eklem ağrısına iyi gelen nane biberiye kekik çayı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Eklem ağrısına iyi gelen nane biberiye kekik çayı nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay