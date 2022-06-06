Ismael istedi, yönetim düğmeye bastı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İsveçli Jacob Ondrejka için devrede.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Siyah-beyazlı kulübün uzun bir süredir görüştüğü isimlerden olan Jacob Ondrejka'nın transferini bitirmek için yoğun bir çaba harcanıyor. Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Beşiktaş yönetimi İsveçli oyuncuya bir an önce imza attırmayı hedefliyor.

Anlaşma sağlandı

Sol ve sağ kanatta hücumcu bir oyuncu olarak bilinen 19 yaşındaki İsveçli yıldızın kulübü Elfsborg ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Haberde hem futbolcu hem de kulübüyle presip anlaşmasına varıldığı belirtildi. Bu gelişmeye rağmen ödeme yöntemi ve süresi konusundaki pürüzleri gideremeyen Beşiktaş yönetimi, bazı Avrupa kulüplerinin 19 yaşındaki futbolcu için devreye girme ihtimali nedeniyle bu transfer girişimini hızlıca sonlandırmaya çalışacak.

Valerien Ismael istiyor

Jacob Ondrejka'nın hem iki kanadı kullanabilmesi hem de forvet arkasında da oynayabilmesi nedeniyle transfer edilmesini isteyen Valerien Ismael'in transferlerin çoğunun kampa yetişmesi konusundaki hassasiyetini de yönetime tekrar ilettiği öğrenildi.

Jacob Ondrejka bu sezon ne yaptı?

19 yaşındaki Jacob Ondrejka bu sezon İsveç'te Elfsborg takımında 16 resmi maçta forma giydi.

Ligde 10 maçta süre alan genç yıldız, Konferans Ligi elemelerinde 3 maçta, İsveç Kupası'nda da 3 karşılaşmada oynadı. Jacob Ondrejka, bu maçlarda 3 gol ve 4 asist üretti.