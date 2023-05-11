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Spor Ismael ilgili flaş karar: Beşiktaş'a kurtarıcı olarak gelmişti... Ya şimdi 2. Lig'de!
Spor

Ismael ilgili flaş karar: Beşiktaş'a kurtarıcı olarak gelmişti... Ya şimdi 2. Lig'de!

Yeniakit Publisher
2023-05-11 08:53:00 -
Ismael ilgili flaş karar: Beşiktaş'a kurtarıcı olarak gelmişti... Ya şimdi 2. Lig'de!

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, teknik direktörlük koltuğuna Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Valerien Ismael'i getirdiğini duyurdu.

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, teknik direktörlük koltuğuna Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Valerien Ismael'i getirdiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael, Watford'un başına geçti

İngiltere Championship takımlarından Watford, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael ile anlaştı.

İngiliz kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gözler 2023-2024 sezonuna çevrilirken Valerien Ismael'in kulübün yeni teknik direktörü olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Watford Teknik Heyet Sorumlusu Ben Manga, Ismael'in transferiyle ilgili olarak şunları söyledi:
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Mayıs ayında, bu kadar erken bir zamanda yeni bir teknik direktörle anlaşmamız gelecek sezona birlikte çok iyi hazırlanabileceğimiz anlamına geliyor. Valerien'in deneyimine sahip birini Watford'da ağırlayabilmek kulübümüz için iyi bir haber. Hepimiz onunla çalışmak için sabırsızlanıyoruz.

 

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