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Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta

8 Mart Dünya Kadınlar Günü bahanesiyle azgın bir güruhun, Taksim’de yatsı ezanının okunması sırasındaki ıslıklı protestosuna tepkiler dinmiyor. STK temsilcileri, “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde ezanımız üzerinden ayrılık tohumları ekmeye çalışmaktalar” dedi.

12 Mart 2019 Salı 09:16

 Oğuzhan Gültekin-R.Ekrem Şahan  Ankara 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim’de bir araya gelen ve aralarında LGBTİ, Mor Çatı, CHP, HDP ile din düşmanı azgın gruplarının bulunduğu güruhun, yürüyüş esnasında yatsı ezanının okunmasını ıslıkları ile protesto etmesi ülke genelinde tepkiyle karşılandı. Akit’e konuşan STK temcilcileri, birilerinin Türkiye’de kargaşa peşinde olduklarını söyledi.

Amaçları halkı provoke etmek

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, şunları ifade etti: “Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli. Bir halkın kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesi bizlerin de tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Ezanımıza yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacağız. Toplumu kutuplaşmaya götüren bu tür girişimlerin kurgulanmış olduğunu müşahade ediyoruz.

Kutsalımıza dil uzatamazlar

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz de, şu değerlendirmede bulundu: “Herkes düşüncesinde özgürdür. Ancak, bu vatan toprağında ezanlar susmasın, bayraklarımız inmesin, mabedlerimize namahrem eli değmesin diye nice evladımız şehid olmuştur. Bu küstahlar asla kutsal değerlerimize el ve dil uzatamazlar. Bu ezanların ve bayrağın gölgesinde herkese ve her kesime yer var. Ancak uzanan eli kırmayı, dili susturmayı hakkaniyet çerçevesinde çok iyi biliriz.

Kaos oluşturmak istiyorlar

Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir ise şunları dile getirdi: “12 Mart’ı, 28 Şubat’ı, 12 Eylül’ü hâlâ unutmadık. Bunları kurgulayanlar insanları kışkırtarak ve dini duygularını kabartarak sokağa çıkaranlar bir kavga ortamı oluşturmak, ikilik çıkarmak, kaos ortamı oluşturmak istiyorlar. Her seçim öncesi bu tür vakalar maalesef yaşanıyor. Feminizmin içerisine gizlenmiş olan Siyonistlerin, Batı çalışma gruplarının faaliyette oldukları görünüyor. Bu oyunlara karşı durmamız gerekiyor.

Bize düşen ezanı yaşamaktır

Tüm Memur-Sen Konfederasyonu ve Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da şunları söyledi: “Dini değerlere karşı bir kısım insanların saygısızlıkları aslında yeni tezahür etmiş değil. Dün vardı, bugün var, yarın da olacaktır. Çünkü insanoğlunun tamamı aynı değerlere inanmıyor. Allahü Teala inanç konusunda kullarını serbest bırakmış, inananları cenneti ile müjdelemiş  inanmayanları ise cehennemi ile uyarmıştır. Bu nedenlerle, inanan kesim olarak bize düşen, ezanı okumak, dinlemek ve yaşamak olmalıdır. Emr-i bil maruf, nehyi münker vazifesini yerine getirmeliyiz.

Vatandaş ezanına sahip çıktı

Taksim’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için toplanan bir gurubun yatsı ezanı sırasında ıslaklarla protesto etmesine tüm Türkiye’den tepkiler çığ gibi... Afyonkarahisar’da Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen üyeleri, PTT önünde bir araya gelerek ezanı protesto edenleri basın açıklamasıyla kınadılar. Pankartlar açılarak ezan okundu. Diyanet-Sen Şube Başkanı Ömer Boyraz, “Bin yıldan uzun süredir İslam’ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek, ülke insanımıza ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır. Derhal Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilenmeli ve densizler haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten yasal işlemler başlatılmalıdır” dedi. Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Diyanet-Sen İl Temsilcileri de, Erzurum Lalapaşa Camii’nde ezana dil uzatanlara tepki gösterdi. Diyanet-Sen Kars Şubesi üyeleri ise, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanında bulunan alanda toplanarak 8 Mart’taki ezana yönelik saygısızlığı protesto etti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:16
  1. Ankara
  2. Afyon
  3. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  4. LGBTİ
  5. Mor Çatı
  6. CHP
  7. HDP
  8. yatsı ezanı
  9. Akit
  10. STK temcilcileri
  11. Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar
  12. Ezan sesi
  13. Müslüman
  14. Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz
  15. Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir
  16. Tüm Memur-Sen Konfederasyonu ve Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz
  17. Memur-Sen
  18. Diyanet-Sen
  19. PTT
  20. Diyanet-Sen Şube Başkanı Ömer Boyraz
  21. Doğu Anadolu Bölgesi
  22. Diyanet-Sen İl Temsilcileri
  23. Erzurum Lalapaşa Camii
  24. Diyanet-Sen Kars Şubesi
  25. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı
  26. 8 Mart’taki ezana yönelik saygısızlık

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  • yediemirleryediemirler50 dk önce
    Ne yani CHP nin alayı domuzmu..?...sanmam CHP li çok arkadaşım var böyle değiller ve ayrıldılar partilerinden...sittin sene CHP ye destek vermeyiz dediler.samimiler...EZANIMIZA KUTSALIMIZA salyalarını akıtanlar İNSAN olamaz hatta bu sefih güruh KÖPEK de olamaz zira köpeklerin bile EZANIMIZA saygısı var....

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