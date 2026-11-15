  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
4 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi! Gerçek zeytinyağı nasıl anlaşılır? Sultangazi'de suç örgütlerine gözdağı Ordu'da kahreden kaza: Haber alınamayan üç genç ölü bulundu Bakan Kurum o ülkeye kötü haberi verdi: Yüzde 19'u sular altında kalacak Kremlin'den dünyayı yakından ilgilendiren açıklama! Putin, Trump ve Şi aynı masada buluşacak Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü itirafı! “En büyük hatamızdı” diyerek geçmişi hatırlattı Dün baba evi diyordu, bugün işgalci ilan etti! Özgür Özel, YP-CHP kavgasını kurultaya taşıdı O isim de riske dikkat çekti… “Sarıgül kaçabilir!” Özgür Özel’e zor soru: Emlak kralı yolsuzluk sanığı Ekrem İmamoğlu kendi cebinden kaç lira bağışladı? Bakan Çiftçi "Devletimiz unutmaz!" diyerek duyurdu! O kalleş yakalandı
Kobi İşletmelere 8 milyon TL’ye kadar destek!
Kobi

İşletmelere 8 milyon TL’ye kadar destek!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İşletmelere 8 milyon TL’ye kadar destek!

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın 140 milyon TL bütçeli Yenilikçi Tarım Kredi Desteği Programı kapsamında KOBİ’lere proje başına 1 milyon TL ile 8 milyon TL arasında kredi imkanı sunulacak.

Tarım alanında yatırım yapmak isteyen KOBİ’ler için yeni destek programının ayrıntıları açıklandı.  Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle "2026 Yılı Yenilikçi Tarım Faizsiz Kredi Desteği Programı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve oda üyeleri katıldı. Programda, TR42 Bölgesi’nde faaliyet gösteren KOBİ statüsündeki işletmelere yönelik desteklerin kapsamı, başvuru şartları ve değerlendirme süreçleri anlatıldı.

 

24 ay vadeli

Toplam 140 milyon TL bütçeye sahip program kapsamında, işletmelere proje başına 1 milyon TL ile 8 milyon TL arasında faizsiz kredi desteği sağlanabileceği belirtildi. Kredilerin ilk 6 ayı geri ödemesiz olmak üzere toplam 24 ay vadeyle kullandırılacağı aktarıldı. Destek programının dijital tarım teknolojilerinin yanı sıra yenilikçi tarım makineleri, akıllı tarım ekipmanları, katma değerli tarımsal girdiler, tohum ve fide teknolojileri, yeşil dönüşüm uygulamaları, kontrollü üretim sistemleri, işleme, depolama ve soğuk zincir teknolojilerini kapsadığı ifade edildi.

 

Başvuru yapacaklar dikkat! Son tarih 15 Aralık

Toplantıda konuşan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, işletmelerin destek ve teşviklerden yararlanmasının önemine değindi. Aslantaş, üyelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak, üretim kapasitelerini geliştirmek ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı toplantıda, destek programına çevrimiçi başvuruların 15 Aralık 2026 saat 23.59’a kadar yapılabileceği bildirildi.

KOBİ’lere 100 milyar liralık dev paket! COP31’e özel 31 destek tek çatı altında
KOBİ’lere 100 milyar liralık dev paket! COP31’e özel 31 destek tek çatı altında

Kobi

KOBİ’lere 100 milyar liralık dev paket! COP31’e özel 31 destek tek çatı altında

KOBİ’lerin yeşil dönüşümü COP31’de masaya yatırılacak!
KOBİ’lerin yeşil dönüşümü COP31’de masaya yatırılacak!

Kobi

KOBİ’lerin yeşil dönüşümü COP31’de masaya yatırılacak!

KOBİ’lerin yeşil dönüşümünde yeni dönem!
KOBİ’lerin yeşil dönüşümünde yeni dönem!

Kobi

KOBİ’lerin yeşil dönüşümünde yeni dönem!

Samsun’da yeni dönem için güç birliği! Üretim ve KOBİ’ler için ortak projeler geliyor
Samsun’da yeni dönem için güç birliği! Üretim ve KOBİ’ler için ortak projeler geliyor

Kobi

Samsun’da yeni dönem için güç birliği! Üretim ve KOBİ’ler için ortak projeler geliyor

COP31’de KOBİ’ler için kritik mesaj! Yeşil dönüşümün önündeki 3 engel açıklandı
COP31’de KOBİ’ler için kritik mesaj! Yeşil dönüşümün önündeki 3 engel açıklandı

Kobi

COP31’de KOBİ’ler için kritik mesaj! Yeşil dönüşümün önündeki 3 engel açıklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23