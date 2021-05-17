İşletmelere 3 bin TL hibe desteği ne zaman verilecek?
Kabine Toplantısı sona erdi. Normalleşme takviminin detaylarının beklendiği Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işletmeler için hibe desteğinde bulunulacağını duyurdu. Peki, İşletmelere 3 bin TL hibe desteği ne zaman verilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan uygulanan kapanma ve kısıtmaların etkisiyle salgının yeniden kontrol altına alındığını belirtti. Salgın döneminde etkilenen esnafa dönük yeni destek açıklaması yapan Erdoğan, ''235 bin esnafa 5 bin TL, 1 milyon 150 bin esnafa da 3 bin lira hibe verilecek'' dedi. Erdoğan, çay alım fiyatının 4 TL olduğunu da duyurdu.
İşletmelere 3 bin TL hibe desteği ne zaman verilecek?
235 bin esnafa 5 bin TL hibe desteği verilecek.
İlk grup esnafımıza bir kere olmak üzere, 5 bin TL hibe verilecek. Bu grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kantinler, kırtasiyeler, hamam yer alıyor.
Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz.
Kuraklıktan zarar gören çiftçilerimizin kamu bankalarına olan borçları da ertelenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında hibe desteklerinin verileceği tarihlere değinmedi. Tarihleri belli olduğunda ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.