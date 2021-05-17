Cumhurbaşkanı Erdoğan uygulanan kapanma ve kısıtmaların etkisiyle salgının yeniden kontrol altına alındığını belirtti. Salgın döneminde etkilenen esnafa dönük yeni destek açıklaması yapan Erdoğan, ''235 bin esnafa 5 bin TL, 1 milyon 150 bin esnafa da 3 bin lira hibe verilecek'' dedi. Erdoğan, çay alım fiyatının 4 TL olduğunu da duyurdu.

İşletmelere 3 bin TL hibe desteği ne zaman verilecek?

235 bin esnafa 5 bin TL hibe desteği verilecek.

İlk grup esnafımıza bir kere olmak üzere, 5 bin TL hibe verilecek. Bu grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kantinler, kırtasiyeler, hamam yer alıyor.

Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz.

Kuraklıktan zarar gören çiftçilerimizin kamu bankalarına olan borçları da ertelenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında hibe desteklerinin verileceği tarihlere değinmedi. Tarihleri belli olduğunda ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.