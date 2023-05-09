İşleri güçleri fitne fesat çıkarmak! ABD, alınan o kararı uygun bulmadı

Vedant Patel'in açıklamaları haber ajanslarına düşmeye devam ediyor... Patel, Suriye'deki Esad rejiminin Arap Birliğine dönüşüne karar verilmesiyle ilgili, bu kararın uygun olmadığını ancak başta Suriye krizine siyasi çözüm ve mültecilerin yeniden evlerine dönmesi olmak üzere Arap ülkelerinin birçok önceliğini paylaştıklarını söyledi.

Suriye’de Esad rejiminin yeniden Arap Birliğine kabul edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Patel, "Şu anda Suriye'nin Arap Birliğine tekrar kabul edilmesinin uygun olduğuna inanmıyoruz ve bu noktayı tüm ortaklarımıza açıkça belirttik." dedi. Sözcü, öte yandan Arap ülkeleri ile Suriye konusunda birçok hedefi paylaştıklarını, bunlar arasında ülkedeki krize Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına uygun bir çözüm bulunmasının başta geldiğini söyledi.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esad rejiminin üyeliğini askıya almıştı.

Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs 2023'te, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Esad rejiminin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

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