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İslamiyet'e hakaret eden provokatör hakkında karar verildi

Antalya'da sosyal medya hesabından İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Fırat Erez tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:31:00 - 2020-05-18 15:38:58
İslamiyet'e hakaret eden provokatör hakkında karar verildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fırat Erez'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, Antalya Adliyesine sevk edildi.

Fırat Erez, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından İslamiyete yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen Fırat Erez hakkında gözaltı kararı vermiş, şüpheli, dün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Fırat Erez kimdir? İslam'a hakaret eden Fırat Erez nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
Fırat Erez kimdir? İslam'a hakaret eden Fırat Erez nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Gündem

Fırat Erez kimdir? İslam'a hakaret eden Fırat Erez nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

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