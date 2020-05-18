İslamiyet'e hakaret eden provokatör hakkında karar verildi
Antalya'da sosyal medya hesabından İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Fırat Erez tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fırat Erez'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, Antalya Adliyesine sevk edildi.
Fırat Erez, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından İslamiyete yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen Fırat Erez hakkında gözaltı kararı vermiş, şüpheli, dün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.