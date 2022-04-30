İslam'ın mükemmelliğinin örneği niteliğindeki anlar!
Cemaatle namaz kılınırken bir imamın burnu kanayarak abdesti bozuldu. İmamın hemen arkasındaki kişi imamlığı devralarak namaz kıldırmayı sürdürdü. O ana şahitlik edenler, "İslam'ın mükemmelliğinin bir örneği." yorumunu yaptı.
Yeniakit.com.tr
Genç Doku dergisinin Twitter hesabından paylaşılan bir video, İslam'ın mükemmelliğinin adeta bir örneği niteliğinde oldu.
Bir camide cemaatle namaz kılınırken imamın burnu kanadı. Fatiha suresini tamamlayan imam geri doğru çekilince hemen arkasındaki kişi imamlığı devraldı. Oluşan boşluklar cemaat tarafından kapatıldı.
Namazın bozulmadan devam ettiği o anlar, "İslam'ın mükkemmeliğinin bir örneği." şeklinde değerlendirildi.