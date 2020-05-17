İslam'a hakaret eden Fırat Erez'le ilgili Emniyetten açıklama

Sosyal medya üzerinden İslamiyet, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ve Müslümanlara alçakça saldıran ve dini değerleri hiçe sayan provokatör Fırat Erez, Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

Emniyetin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, internet üzerindeki açık kaynaklarda ilgili mevzuat çerçevesinde 7/24 esasına göre suçla mücadele amaçlı sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.

F.E rumuzlu twitter hesabından “dini değerleri” alenen aşağılayan, halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik ettiği görülen hesabın yöneticisi F.E isimli şahıs Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."