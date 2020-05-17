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Gündem

İslam'a hakaret eden Fırat Erez hakkında çarpıcı iddia!

Sosyal medya üzerinden İslamiyet, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ve Müslümanlara alçakça saldıran ve dini değerleri hiçe sayan provokatör Fırat Erez'in gözaltına alınmasının ardından, Erez'in mason olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 20:49:00 - 2020-05-17 20:53:52
İslam'a hakaret eden Fırat Erez hakkında çarpıcı iddia!

Sosyal medya üzerinden İslamiyet, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ve Müslümanlara alçakça saldıran ve dini değerleri hiçe sayan provokatör Fırat Erez, Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından sosyal medyada Fırat Erez'e ait olduğu iddia edilen bir kimlik paylaşıldı.

Fırat Erez ait olduğu ileri sürülen kimlikte, Erez'in Özgür Masonlar Büyük Locası'na kayıtlı olduğu görülüyor.

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