İslam ülkelerinin liderlerinden Akit’e ziyaret

Sebahattin Ayan İstanbul

Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki Genel Merkez Binası dün önemli konuklara ev sahipliği yaptı. Yayınlarında ümmetin dertlerine geniş yer veren Akit, İslam ülkelerinin liderlerinin de iltifatına mazhar oluyor. Tunus’un eski Cumhurbaşkanı Dr. Munsif el Merzuki ile Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı adaylarından Eymen Nur ile beraberindeki heyet grubumuza bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ev sahipliğini Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. İslam coğrafyasının sorunlarının konuşulduğu ziyarette, birçok önemli mesele de geniş bir perspektifle ele alındı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonrası bir açıklama yapan Merkuzi, Akit Medya Grubu’na yayın hayatında başarılar diledi. Karşılıklı güzel temennilerin gerçekleştiği ziyaret sonrası, heyet genel merkez binamızdan ayrıldı.