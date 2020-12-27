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Gündem ‘İslam olmasın da ne olursa olsun’cu kafa hortladı! Kemalist Mine'nin 'Deizm' özlemi
Gündem

‘İslam olmasın da ne olursa olsun’cu kafa hortladı! Kemalist Mine'nin 'Deizm' özlemi

Cumhuriyet’te köşe karalayan Mine G. Kırıkkanat, yazar Yusuf Kaplan'ın 'Deizm çığ gibi, gelen dalga hepimizi süpürebilir' sözlerini alıntılayarak 'Hadi inşallah' yorumunu yaparak bir kez daha İslam düşmanlığı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 17:02:00 -
‘İslam olmasın da ne olursa olsun’cu kafa hortladı! Kemalist Mine'nin 'Deizm' özlemi

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, İslam'a saldırmaya ve Türkiye'ye düşmanlık sergilemeye devam ediyor.

Kırıkkanat, yazar Yusuf Kaplan'ın deizme ilişkin kaleme aldığı yazısına ilişkin bir yorumda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Şeb-i Arus'ta Türkçe Kuran okutmasını köşesine taşıyan Kaplan, uygulamayı "cinayet", "tecavüz" ve "skandal" diye nitelerken “acaba CHP, bu tür olaylar çıkararak, toplumun fay hatlarını patlatmaya mı çalışıyor?” şeklinde bir soru işaretinin oluşmasına yol açtı" dedi.

Yusuf Kaplan, "Bu ülkede büyük bir cinayet işlendi: İslâm, kamusal alandan uzaklaştırıldı. Sonra da İslâm’ı her alanda, özellikle de siyasette görünür kılma girişimleri, “İslâm’ı siyasete alet etmek” olarak sunuldu ve kınandı!" diye yazdı.

Kaplan, "Türkiye’nin laik kesimleri şunu iyi bilmeliler: İslam hayatın her alanına müdahale eder. Bir dünya tasavvuru, bir sanat, düşünce, estetik, iktisat, ahlâk tasavvuru olarak İslâm hayatın her alanında görünür olduğu zaman, bir yer İslâm yurdu, orada yaşayanlar da Müslüman olarak adlandırılır" ifadelerini kullandı.

Mine Kırıkkanat'tan İslam düşmanlığı

'İslam olmasın da ne olursa olsun' görüşüne sahip olan Mine Kırıkkanat, Yusuf Kaplan'ın 'Deizm çığ gibi, gelen dalga hepimizi süpürebilir' başlıklı yazısına 'Ay hadi inşallah' yorumunu yaparak deizme duyduğu özlemi bir kez daha gösterdi.

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