İslam Memiş'ten altın uyarısı: Siz siz olun sakın bunu yapmayın...

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş haftanın ilk işlem gününde sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Altın yatırımcılarına geçtiğimiz hafta yaşanan dalgalanmalarla ilgili bilgi veren Memiş, 'Siz siz olun bunu yapmayın' diyerek yatırımcıları uyardı.



İşte Memiş'in o uyarısı;



Cuma günü sert düşüşler sert yükselişler gördük. Yani yatırımcısını hem altın tarafından he gümüş tarafında cuma günü ciddi bir panik yaşattılar. Bu panikle satış yapanlar varsa geride bıraktığımız cuma günü ciddi canları yandı, ciddi de zarar ettiler. Çünkü diğer videolarımda da sık sık ifade ettiğim gibi değerinin çok çok altında bir altın ve gümüş fiyatı var. Bu seviyeler ciddi bir alım fırsatı sunuyor. Siz siz olun elinizdeki altın ve gümüşleri satmayın kaptırmayın. Ciddi bir savaş var. Bu psikolojik savaşın yenileni siz olmayın uyarılarım vardı. Bu uyarılarım devam ediyor. Kesinlikle korku ve panikle varlıklarınızı satmayın bozdurmayın. Beklemeye devam edin.