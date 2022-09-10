İslam Memiş ‘şüphe uyandırıyor’ diyerek uyardı: Gram altın ve dolar tahmini yaptı! 20 gün sonra...

Son dakika: Altın ve dolar fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. “Altın düşecek mi yükselecek mi?”, “Dolar ne olur?” sorularına yanıt arayan vatandaşlar uzman yorumlarını araştırıyor. Hafta içi oldukça hareketli bir grafik sergileyen altın ve dolar fiyatları için Piyasa Uzmanı İslam Memiş’ten yeni bir değerlendirme geldi. Peki piyasalarda neler bekleniyor? İşte yanıtı…

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarihinin en büyük faiz artırım kararını alarak 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Banka bölge ekonomisinde bu yılın son çeyreği ve 2023’ün ilk çeyreğinde yavaşlama beklediklerini ifade etti. Yavaşlamaya rağmen enflasyonla mücadele edileceğinin vurgulandığı toplantının ardından Ekim’de de 75 baz puan beklentisi arttı.

DOLARDA GEVŞEME ALTINI YÜKSELTTİ

Rekor seviyeye yükselen dolar endeksi ECB’nin kararı sonrasında, 20 yılın zirvesinden yüzde 1 düşüş yaşayarak düzeltme yaptı. Dolardaki düzeltmenin bir diğer sebebi ise ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları oldu. Perşembe günü Cato Enstitüsünün bir etkinliğinde konuşan Powell'ın şahin yorumlarına karşı doların yeni zirveler yapamamasının ardından ivme tersine döndü. Powell, “Yaptığımız gibi şimdi de açık ve güçlü bir şekilde hareket etmeliyiz ve iş bitene kadar bunu sürdürmeliyiz” dedi.

Bu gelişmelerle altın fiyatları 3 haftalık düşüş serisini sonlandırdı. Bir süredir Çin başta olmak üzere büyük ekonomilerdeki yavaşlama sinyallerinin artması ve merkez bankalarının faiz artışı ile düşüşe geçen altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıları panikletmişti. Hafta içinde 1700 dolar kritik sınırının altına inen altının ons fiyatı 20 yılın zirvesindeki dolar endeksindeki gevşeme ile yeniden yükseldi.

GRAM ALTIN 1000 LİRANIN ÜZERİNE TUTUNDU

Yurt içinde gram altın fiyatlarında belirleyici olan ons ve dolar kuru bileşenlerinden kur 18,20 üzeri hareketlerini sürdürüyor. Ons altın ise çarşamba günü 1.700 dolar altına geriledikten sonra dolar endeksinde görülen yukarı yönlü ivmenin hız kesmesiyle yükselişe geçti. Geçtiğimiz ay 1044 liraya kadar yükselerek yıl içi zirvesini güncelleyen gram altın fiyatı, ons altındaki düşüşün etkisiyle 988 liraya kadar gerilemişti. Bu seviye 27 Temmuz sonrası görülen en düşük seviye oldu. Ancak gram altın fiyatları oldukça dalgalı bir görünüm izlerken psikolojik seviye olan 1000 liranın üzerinde haftayı kapattı.

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN VE DOLAR TAHMİNİ

TGRT Haber'de piyasaları yorumlayan finans analisti İslam Memiş, gram altın için yıl sonu hedefinin halen geçerli olduğunu belirtti, tüm emtiaların yükselişe geçtiğine dikkat çekti. Memiş, dolar için Eylül sonunda düşüş beklediğini de belirtti.

“Dolarda Eylül sonunda bir düşüş bekliyorum. Bu gerçekleşirse dolar-TL kurunu etkileyecektir” ifadelerini kullanan İslam Memiş, “18,30 TL seviyesinde bir dolar kuru var, öte yandan 3 bin 500 seviyesini de test eden bir borsa var. Aynı anda yükselmesi şüphe uyandırıyor bende. Yabancı yatırımcıların satın alması ve uzun vadede durması önemli” şeklinde değerlendirmede bulundu.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Gram altının hafta içi çizdiği inişli çıkışlı grafiğini de değerlendiren Memiş, pozitif yükselişin devam ettiğine dikkat çekti. “Yıl sonunda gram altın için 1.400 lira tahminim devam ediyor” diyen Memiş, ancak dolar-TL kurunda bir geri çekilme görülmesi durumunda gram altın fiyatlarında 1.000 liranın altının konuşulabileceğini söyledi.

İlginizi çekebilir → 10 Eylül dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 10 Eylül 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → 10 Eylül 2022 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → 10 Eylül 2022 Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Eylül 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL? → TIKLAYINIZ