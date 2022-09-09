Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Hayra alamet değil! İşte Memiş'ten altın yorumu

İslam Memiş son altın yorumu

Altın bir yükseliyor bir düşüyor. Haftanın son işlem gününde güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1008 liradan işlem görüyor. Dolar 18.24, Euro 18.42 liradan alıcı buluyor. Analistler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1.007,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.008 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.655 lira, Cumhuriyet altını da 6.755 liradan satılıyor.

İslam Memiş altın dolar yorumu

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.718 dolardan işlem görüyor.

Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş piyasalara yönelik yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

- 2023 yılının ortasına kadar enflasyon devam edecek. Avrupa ekonomisini güzel günler beklemiyor. Dolarda Eylül sonunda bir düşüş bekliyorum. Bu gerçekleşirse dolar/TL kurunu etkileyecektir.

-Yıl sonunda gram altın için 1.400 lira tahminim devam ediyor. Dolar/TL kurunda bir geri çekilme görülmesi durumunda ancak gram altında 1.000 liranın altının konuşulabilir.

-Gıda fiyatları oldukça ucuz daha önce konut fiyatları ucuz deyince bana kızıyorlardı. Şimdi de diyorum ki gıdaya ulaşım şuanda ucuz. Daha bunlar bir şey değil. Yeni zamlar geldiğinde neyin ne olduğunu göreceğiz.

İslam Memiş youTube kanalından altın ve dolar hakkında yorumlarda bulunuyor.

"HAYRA ALAMET DEĞİL"

"Dolar için dikkat etmek gerek!" başlıklı videosunda, açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu: Borsa İstanbul 3447 puanda, yüzde 1.30'luk değer artışı devam diyor. Biraz daha kazançla günü(dün) tamamladı. Rallinin ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor. En güvenli pozisyon için borsa tarafına girişler hızlandı. KKM'daki vatandaşların da buna devam edecekleri görülecektir. Çünkü ne döviz kuru ne emtia riskine girecekler. Enflasyonist ortamdan geçtiğimiz için borsa da ucuz kalmıştı, şimdi değeri yüksek kalmaya devam ediyor. Dolar karşısında düşük kalıyor. Yabancı yatırımcılar girişleri hızlandırırsa yukarı yönlü hareketler devam eder ama kar satışı gelmedi, bu yükselişler çok da hayra alamet değil. Dikkat etmekte fayda var. 6 aylık süreci göz önünde bulundurmak gerekiyor.

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DOLARDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Dolar TL kuru ekranlarda 18.23 seviyelerinde. Piyasalarda 18.32-18.37 aralığında. Yatırımcının dikkat etmesi gerekiyor. Yıl sonunda öngörüm 20-21 lira aralığında ancak kısa vadede dolar tarafında bir baskılanma olabilir. Dolar endeksi 110 seviyesinde. Eylül sonuna kadar aşağı yönlü trend bekliyorum. Haliyle bizim gibi ülkelerde de bir miktar geri çekilmeler yaşanabilir. Param var dolar alsam mı soruları geliyor. Doları yatırım aracı olarak gören bayağı insan var. İnsanlar döviz akla gelince hemen dolar geliyor. Dolar bir yatırım aracı değildir, ödeme aracıdır. Diğer enstrümanlar karşısında çok da getirisi olacağını sanmıyorum. Dolar endeksindeki yüksek rakamsal değer çok önemli. Dolar endeksinin geri çekilmesi, dolar TL'deki geri çekilmeyi gündeme getirebilir. O da gerçekleşince onu içsel nedene değil, dünyadaki değere bakmak, yorum yapmak gerekiyor.

SAAT VEREREK UYARDI

Euro TL 18 lira 18 kuruş. 1821-18-30 aralığında bir kur var. Euro bölgesinde ECB'nin faiz kararı açıklandı. 24 yıl aradan sonra 75 puanlık artış yaptı. Bu kadar şahin faiz artırımı piyasalarda hiç hissedilmedi. Euro/dolar 1 seviyesinde. Hiçbir etkisi olmadı paritelere. Bu mücadeleyi görüyorsunuz. Aylardır, 7-8 aydır size yorumluyorum. Bizim yol haritamız, faiz artırarak enflasyon düşmez idi. Çünkü finansal piyasalar tıkandı. Fed'den şahin tonda açıklamalar da gelmeye devam etti. Bütün enstrümanları kullanacağız diye mesaj verdi. Bakalım 21 Eylül'de nasıl bir karar verilecek. Piyasaların beklentisi 75 baz puan ama 50 baz puan beklentileri de ayrılıyor. 50 açıklanırsa dolardaki geri çekilme o saatten itibaren, yani eylülün son haftasından itibaren başlayabilir. Eylül sonlarında euro dolar paritesinde de bir toparlanma olabilir.

PETROL FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİR Mİ?

Petrol fiyatlarındaki düşüşler oldukça dikkat çekiciydi. 87.25'e kadar geri çekildi ama 90'ın altına geri çekilmesi piyasalar açısından önemli. Pozitif etkileyen karar. Pompaya indirim yansıyacaktır ama günlük dalgalanmalar da pompa fiyatlarına anında yansıyor. Bir gün indirim, bir gün artış. Çok sık kararlar alınıyor. Fiyatlar oldukça hareketli günler geçiriyor çünkü. Orta ve uzun vadede ben yine 100 dolar üzerinde rakamlar bekliyorum.

İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN İÇİN 'HANİ'CİLERE TEPKİ

Altının onsu 1728 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu hafta için 1730 direnç seviyesi öngörümüzdü. Bu hafta 1700-1728 aralığında işlemler gerçekleştirdi. 1688 dolar seviyesi güçlü destek. Bu seviyeyi takip etmeyi sürdürüyoruz. Yükseliş için 1700'ün güçlü kırılması gerekiyor. Eylül son haftalarında hızlı toparlanma olabilir. 75 değil de 50 baz puanlık faiz artışı olur, petrolde düşüş olursa bu altın ve gümüşü pozitif etkiler. Gram altın TL'yi 997 seviyesinde size gösteriyorlar. Şu anda gram altın TL 1012-1018 aralığında. Bir aydır ekranla piyasalar arasında, bankalar arasındaki farkın 15 lira olduğunu lütfen, altın satacaklar, mallarını ucuza kapmaması gerektiğini uyarıyorum. Tekrar ediyorum. Siz ekranlarda 1000 seviyesinin altında gösteriyorlar ancak 1012-1018 seviyesinde. 'Hani'ciler ekrana bakıp düşmüş diyor. Piyasalar bunları güzel şekilde oynatıyorlar. Onların tedavisi yok. Akıllı insanlar bankacılık uygulamasına girer fiyata bakar. Caddeden geçerken kuyumcuya bir sorar. 'Hani'ciler gördüğüne inanır.

Gümüş ons 18.45 dolarda. 18.50 direnç seviyesi. Aşağıda 17.50 destek seviyesi. Elimde dolarım var değerlendirmek istiyorum... TL'ye mi dönsem? Hayır. Parite kültürünü kavramış insanlar zarar etmez. Dolar olanlar, bunu takas olarak kullanmak isteyenler altın ve gümüşün baskı altında, ucuz kaldığını bilmeli. Elinde dolar olan euro, sterlin, altın ve gümüşün oldukça düşük olduğunu bilmeli. Gümüşün gramı 11.20-11.30 aralığında 11 altında gümüş yok.



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