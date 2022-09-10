10 Eylül 2022 Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Eylül 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın altıncı gününde vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü son olarak günü 1001 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.690 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 10 Eylül 2022 Cumartesi günü altın fiyatları...

10 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

10 Eylül Cumartesi günü haftanın altıncı gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.001,51 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.006,89 lira satış fiyatı 1.007,19 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.740,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.662,00 TL satış fiyatı 6.719,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.381,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 3.331,00 TL alış ve 3.372,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.690,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Eylül itibariyle 1.671,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.686,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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