10 Eylül 2022 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

Günün hava durumu tahminleri Meteoroloji'den gelen rapor sonrasında belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu raporuna göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeybatı ve batılı, zamanla Marmara ve Akdeniz Kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun genelinde etkisini sürdüren serin ve yağışlı hava bugünden itibaren etkisini kaybedecek. Hafta sonu güneşli bir havanın ülke geneline hakim olması bekleniyor. Pazartesiden itibaren ise Rusya'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek ve hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşecek. 3 gün sürecek sıcak havanın ardından Rusya'da gelen soğuk hava dalgasıyla çok serin hava etkisini gösterecek. Türkiye, Pazartesi, salı ve çarşamba günleri çok soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzeybatı ve batılı, zamanla Marmara ve Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

10 Eylül hava durumu: Sıcaklıklar 2-4 derece artıyor!

MARMARA

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 11°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 30°C

Az bulutlu

DÜZCE 15°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 9°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 22°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 28°C

Az bulutlu ve açık



KARS 5°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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