10 Eylül 2022 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 Eylül hava durumu tahminleri açıklandı. İstanbul başta olmak üzere Marmara ve kıyı bölgelerde soğuk hava etkili olurken, hafta sonu için güzel haber geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 10 Eylül hava durumu raporu...
Günün hava durumu tahminleri Meteoroloji'den gelen rapor sonrasında belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu raporuna göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeybatı ve batılı, zamanla Marmara ve Akdeniz Kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yurdun genelinde etkisini sürdüren serin ve yağışlı hava bugünden itibaren etkisini kaybedecek. Hafta sonu güneşli bir havanın ülke geneline hakim olması bekleniyor. Pazartesiden itibaren ise Rusya'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek ve hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşecek. 3 gün sürecek sıcak havanın ardından Rusya'da gelen soğuk hava dalgasıyla çok serin hava etkisini gösterecek. Türkiye, Pazartesi, salı ve çarşamba günleri çok soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzeybatı ve batılı, zamanla Marmara ve Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 30
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25
Erzurum: Az bulutlu ve açık 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36
10 Eylül hava durumu: Sıcaklıklar 2-4 derece artıyor!
MARMARA
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 17°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 11°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 30°C
Az bulutlu
DÜZCE 15°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 9°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 22°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 19°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KARS 5°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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