TCMB Para Kurulu toplantısı: Faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı bugün saat kaçta, ne zaman? 2022 Yılı TCMB takvimi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı günü belli oldu. Ekonomi haberlerini yakından takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası Faiz kararı toplantısı ne zaman araştırmaya başladı. 22 Eylül 2022 tarihinde yapılan Merkez Bankası toplantısı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 12'ye indirmişti. Peki yeni karar ne zaman belli olur? İşte 2022 Ekim ayının Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi...

Son toplantı geçtiğimiz Eylül ayında yapıldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 20 Ekim 2022 Perşembe günü yapılacak.

TCMB Para Kurulu toplantısı: 2022 TCMB toplantı takvimi için TIKLAYINIZ

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak. Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Piyasalar TCMB'ye kilitlendi

Merkez Bankası'nın faiz kararını bugün saat 14:00'da açıklaması bekleniyor. Altın ve dövizin açıklanan karar sonrası ilk tepkisi merak edilirken faizin düşürülüp düşürülmeyeceği merak konusu.

Küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişelerinin yeniden ön plana çıkması ile hafta başından bu yana güçlü seyreden risk iştahının terse döndüğü gözlenirken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise yoğun veri gündemi takip edilecek.

Hafta başından bu yana ABD'de beklentilerin üzerinde gelen 3. çeyrek şirket finansal sonuçları ve makroekonomik veriler risk iştahını desteklerken, gelecek döneme yönelik umutları artırarak resesyon endişelerinin de hafiflemesini beraberinde getirdi.

Buna karşın dün Avrupa tarafında açıklanan eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin tarihi seviyelere çıkması, enflasyon ve resesyon ikileminin yeniden yatırımcıların odağına yerleşmesine neden oldu.

Söz konusu gelişmenin yanı sıra Çin'de önemli ekonomik verilerin bir gerekçe gösterilmeden belirsiz bir tarihe ertelenmesi, enerji krizini tırmandıran gelişmelerin mevcudiyetini koruması ve merkez bankaları yetkililerinin "şahin" açıklamalarına devam etmesi de risk iştahındaki düşüşü destekledi.

Öte yandan dün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan "Bej Kitap" raporu, ABD'li şirketlerin zayıflayan talebe ilişkin artan endişelerle ekonomik görünüm konusunda daha karamsar hale geldiğini ortaya koydu.

Bu gelişmelerle dün tahvil faizleri yeniden yükselişe geçerken, pay piyasalarında satış baskısı arttı.

New York borsasında dün karışık bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,33, S&P 500 endeksi yüzde 0,67 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti. Dolar endeksi yüzde 0,9 artışla 113’ü test etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,16 ile Temmuz 2008’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.

Avrupa tarafında dün İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı. Avro Bölgesi'nde ise ağustos ayında yüzde 9,1 olan enflasyon eylülde yüzde 9,9 ile rekor kırdı. Söz konusu veriye ilişkin öncü rakamlar ve piyasa beklentileri yüzde 10'a işaret ediyordu.

Açıklanan verilerin ardından Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 27 Ekim'deki toplantısında faizleri 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, İngiltere Merkez Bankası'nın gelecek ayki toplantısında 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği öngörülüyor.

Enflasyonun temel sürükleyicisi olan enerji krizine yönelik tedbirler de gündemin odağındaki yerini korudu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İspanya ve Portekiz'deki "elektrik üretiminde kullanılan gaza tavan fiyat" uygulamasının AB genelinde değerlendirilebileceğini belirtirken, Almanya'nın doğal gazın yanı sıra elektrik için de tavan fiyat uygulaması planladığı basına yansıdı.

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,19, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. Küresel çapta dolar talebinin güçlenmesi ile avro/dolar paritesi de yüzde 1’e yakın değer kaybederek 0,9780 seviyelerine geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi öncesi yeni güne de düşüşle başladı.

Asya genelinde dün Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 0,25'lik tolerans üst sınırını aşmasının ardından Japonya Merkez Bankası (BoJ) takvim dışı tahvil alımı açıkladı. Öte yandan dolar/yen paritesinin 150 psikolojik sınırını test etmesi ile doğrudan kur müdahalesi gelebileceğine yönelik beklentiler yatırımcıların tetikte kalmasına neden oldu. Tahvil faizlerindeki yükselişin risk iştahını azaltması ile Asya borsalarında yeni günün sert düşüşle başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde2,4 ve Güney Kore'de Kospi endkesi yüzde 1,3 değer kaybetti.

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 artışla 3.880,34 puandan tamamlayarak kapanış rekoru tazeledi. Dolar/TL ise dün günü yüzde 0,06’lık düşüşle 18,5751'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyrine devam ederek 18,5860‘tan işlem görüyor.

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Altın ve dolar faiz kararına nasıl tepki verecek?

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişeleri ile yükselen tahvil faizlerinin, risk iştahının terse dönmesine neden olduğunu söyledi.

Asya ve Avrupa'da ekonomiye ilişkin endişelerin arttığına da işaret eden analistler, yurt içi ve ABD'de açıklanacak şirket finansal sonuçları ile hisse ve sektör bazlı hareketliliğin devam edebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararının, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, AB Liderler Zirvesi ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaların de yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.800 puanın destek, 3.950 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu. TCMB, ağustos ayının ardından eylülde de politika faizini 100 baz indirerek yüzde 12'ye çekmişti.

İlginizi çekebilir →İslam Memiş bu sefer dolar, altın ve gümüş yorumu yerine EYT açıklaması yaptı! Herkes memnun olacak→ TIKLAYINIZ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılının son 4 ayında 500 baz puanlık indirimle faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e çekmişti. 2022 yılında uzun bir süre faizi sabit bırakan Merkez Bankası, ağustos ve eylül aylarında yaptığı 100'er baz puanlık indirimin ardından faizi yüzde 12'ye çekti. Merkez Bankası 2022 yılının 10. faiz kararını ise bugün saat 14.00'te açıklayacak.

"GÖREVDE OLDUĞUM SÜRECE FAİZ HER AY İNMEYE DEVAM EDECEK"

Balıkesir Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen bir açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı sözde iktisatçılar hala 'faiz' lafı gevelemeye devam ededursun, biz kendi işimize bakarak üretimi ve istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Yatırımcı gelsin, bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun ve onları faize ezdirmeyeceğiz. Çünkü yatırım yüksek faizle olmaz. Onun için düşük faiz" ifadelerini kullanmıştı.

EKONOMİSTLER DE İNDİRİM BEKLİYOR

Piyasalar Merkez'in vereceği kararı dört gözle beklerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama karara ilişkin ipucu vermişti. Anketlere katılan ekonomistler de faizlerin düşeceği görüşünde. TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

TCMB ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçları geçtiğimiz günlerde yayımladı. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,83 iken, bu anket döneminde yüzde 11,25 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 13 iken, bu anket döneminde yüzde 11,22 olarak gerçekleşmişti.

ALTIN FİYATLARI 1 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Dolar baskısıyla hafta başındaki 1670 seviyesinde de tutunamayan ons altın kayıplarını genişletti. ABD Merkez Bankası Fed Kasım ayı FOMC toplantısı öncesinde dolar güçlü kaldığı için altının yükseliş ivmesi de azaldı. Ons altında günlük kayıp yüzde 1,5’i buldu. Fiyat 1.630 doların altına inerek 22 Eylül sonrası en düşük seviyeye geriledi. Dün dolar kurundaki hareketliliğe rağmen ons altındaki gerilemeyle yurt içinde altın fiyatları hızlı bir düşüş yaşadı. Gram altın yüzde 1,5’ten fazla kayıpla 972 liraya kadar geriledi ve Ekim ayının en düşük seviyesini test etti..

EKONOMİSTLERİN FAİZ TAHMİNİ

AA ANKETİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu.

Reuters anketine katılan 20 ekonomistin 13’ü MB’nin bu ay politika faizini 100 baz puan indirmesini bekliyor. Ankete katılan bir kurum haftalık repo faizinin 50 baz puan indirilerek yüzde 11.50’ye çekileceğini tahmin ederken altı kurumsa sabit bırakılacağını öngördü.

ALTIN VE DOLAR FAİZ KARARINDAN NASIL ETKİLENİR?

Faiz kararı ile beraber altın ve dolar fiyatlarının ne yönde hareket edeceği de merak konusu oldu. Ekonomistler yüksek oranlı faiz indirimi durumunda dolar/TL’nin yeni zirvesini görmesini bekliyor. Dün gün içerisinde 18,68’e kadar yükselmesinin ardından 18,60’ın altında kapanış yapan dolar kurunun beklenti üzeri bir faiz indirimi yapılması halinde etkilerinin gram altın fiyatlarına da yansıyacağı belirtiliyor. Onstaki sert kaybın devam etmesi durumunda ise etki daha düşük kalabilir.

ALTIN FİYATLARI 1 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Dolar baskısıyla hafta başındaki 1670 seviyesinde de tutunamayan ons altın kayıplarını genişletti. ABD Merkez Bankası Fed Kasım ayı FOMC toplantısı öncesinde dolar güçlü kaldığı için altının yükseliş ivmesi de azaldı. Ons altında günlük kayıp yüzde 1,5’i buldu. Fiyat 1.630 doların altına inerek 22 Eylül sonrası en düşük seviyeye geriledi. Dün dolar kurundaki hareketliliğe rağmen ons altındaki gerilemeyle yurt içinde altın fiyatları hızlı bir düşüş yaşadı. Gram altın yüzde 1,5’ten fazla kayıpla 972 liraya kadar geriledi ve Ekim ayının en düşük seviyesini test etti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Merkez Bankası faiz kararının öncesinde dolar/TL kuru güne 18,59 lira seviyelerinden başladı. Euro/TL ise 18,14 seviyesinden değerleniyor. Ons altın fiyatı bu sabah 1630 Dolar olurken, gram altın da 972 lira seviyelerinden güne başladı.

İlginizi çekebilir → Torba yasa son dakika bugün 2022: Yeni torba yasada neler var 2022? 3 torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? Torba yasa vergi affı!→ TIKLAYINIZ