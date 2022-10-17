İslam Memiş bu sefer dolar, altın ve gümüş yorumu yerine EYT açıklaması yaptı! Herkes memnun olacak

İslam Memiş'in TV100'deki köşesinde kaleme aldığı yazısında piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisini ve yeni yol haritasını açıklamıştı! Finans Analisti İslam Memiş, "Piyasaları resetliyorlar" uyarısı yaparak Şubat ve Mart aylarına dikkat çekmişti “Dolar düzeltme yapacak. Yıl sonunda 20-21 aralığından 17-18 aralığına düşebilir. Piyasalar kafayı yedi ve...Şubat ve Mart'ta musluklar açılacak” dedi. Şubat ve mart aylarında kredi musluklarının açılacağını belirten Memiş, bankaların konut, araç ve ihtiyaç kredisi vermediğini hatırlattımıştı. Bankaların Merkez Bankası kontrolünde olduğuna dikkat çeken Memiş, “Kredi miktarlarını düşük ancak vermiyorlar. Konut kredilerinde düşüş görülecek ancak yansımayacak. Neye ihtiyacınız varsa alınız” diye konuştu. İslam Memiş'ten EYT açıklaması geldi.

İslam Memiş’ten EYT açıklaması: Herkes memnun olacak!

Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaşın beklediği EYT yasasıyla ilgili bir açıklama yapan ekonomi yazarı İslam Memiş, “Sosyal medyada bugüne kadar yaş sınırı ve prim günüyle ilgili çeşitli öngörüler ve tahminler oluşuyor ancak bunun gerçeklik payının olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve ekonomi yorumcusu İslam Memiş, katıldığı bir yayında Aralık ayında açıklanacağı ifade edilen EYT’ye yönelik açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş, konuyla ilgili şunları söyledi:

‘BUNDAN SONRA EYT DENEN BİR PROBLEM OLMAYACAK’

“Türkiye’nin gündeminde ve herkesin merakla beklediği tek gerçek EYT konusu. Hayaller gerçekleşecek ve bundan sonraki süreçte EYT denen bir problem ortada olmayacak.

‘EYT’LİLER KESİNLİKLE MUTLU OLACAKLAR’

EYT’liler kesinlikle mutlu olacaklar ve bugüne kadar beklenen süreç başarılı bir şekilde sonuçlanacak.

YAŞ SINIRI VE PRİM GÜNÜ İLE İLGİLİ ÖNGÖRÜLER…

Sosyal medyada bugüne kadar yaş sınırı ve prim günüyle ilgili çeşitli öngörüler ve tahminler oluşuyor ancak bunun gerçeklik payının olduğunu düşünmüyorum.