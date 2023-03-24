İslam Memiş, gram altının gerçek rakamı açıkladı! Duyanlar şok oldu: Ekranlarda görülen rakam yanlış

Gram altın bugün tarihi rekor kırarak bin 234 lirayı gördü. İslam Memiş, yeni rekorla ilgili analizde bulunarak altın yatırımcısını uyardı.

FED'in faiz kararının peşinden altın piyasasında tekrar dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Yurt içinde gram altın fiyatı merakla izlenirken altından yeniden rekor geldi. Gram altın bütün zamanların zirvesine gelerek ekranlarda en yüksek 1234 TL'yi gördü.

İslam Memiş, Haberet'e yaptığı açıklamalarda, "Bu rakamların ekranlarda böyle olduğunun altını çizerek, "Serbest piyasalarda ekranlarda 1264-1265 TL olarak görüldü" dedi.

Memiş şöyle devam etti: "Ekranlarda gördüğünüz rakamların bankalarda veya serbest piyasalarda geçerliliği yok. Vatandaş kuyumcuya gittiği zaman, banka uygulamasından aldığı zaman 1265 TL'den satın alıyor." Altın nereye kadar yükselecek, Altında alım fırsatı olacak mı? İslam Memiş bu sorulara, "Son alım fırsatı, ondan sonra altın diye bir şey yok" diyerek altın yatırımcısını uyardı.

"Kısa vadede mutlaka teknik olarak düzeltme olabilir" diyen Memiş, "Kısa vadede destek seviyesine çekilecek. 1200 TL seviyesine çekilebilir" ifadelerini kullandı. Memiş son olarak, "Oralar alım fırsatı. Ondan sonra altın diye bir şey yok. Haziran'dan sonra 1450-1550 TL seviyeleri yaz ayları boyunca görülecek" dedi.

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