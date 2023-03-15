İslam Memiş gram altın için bombayı saldı! 25 lira daha yükselmeyi bekliyor, sonrasında ipler kopacak

Fed baskısı ile kritik seviyelerin altına düşerek büyük değer kayıpları yaşayan altın, ABD bankalarında yaşanan kriz sonrası rekor seviyede arttı. Yatırımcı “Altın düşer mi, yükselir mi?” sorusuna yanıt ararken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten çarpıcı açıklamalar geldi. Memiş “Aslında altın fiyatları daha yükselmedi, bu yükselişler 1200 lira seviyesini kırdıktan sonra yukarı yönlü hareketlerine devam edecek” dedi.

Altın fiyatları ABD’nin önemli bankalarında Silicon Valley ve Signature Bank’ın batması sonra güvenli liman alımlarıyla hızla yükseldi. Analistler bankacılık krizi ve TÜFE verilerinin ardından Fed faiz tahminlerini değiştirdi. Altın ise bankalara kayyum atama kararı nedeniyle Fed baskısından kurtularak yükselişe geçti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber ekranlarından açıklama yaparak altının gelecek aylarda çıkabileceği seviyelerden bahsetti.

İşte İslam Memiş'in o açıklamaları:

Finansal krizlerde ve jeopolitik risklerde altın çabucak güvenli liman gömleğini giyiyor. İçeride gram altın daha çok avantajlı, özellikle hem dolar hem de onstan beslendiği için. Gram altın yatırımcısı kazanmaya devam ediyor. Bin 114 lira seviyesinden yıla başlamıştı. Şu an itibari ile kapalı çarşı piyasasında bin 180 lira. Önümüzdeki aydan itibaren bin 200’lü rakamları konuşabiliriz. Ancak yaz aylarında özellikle temmuz ağustos aylarında bin 400- bin 550 aralığındaki öngörümüz halen devam ediyor. İçeride kur tarafından destek görmesi dışarıda yine ons tarafından destek görmesi gram altını pozitif yönde etkiliyor.

Genelde döviz olsun, borsa ya da altın olsun bütün yatırım araçlarında uzun vadeli düşünmek lazım. Al-Unut modelinde işlem yapanlar tabi ki varlıklarını koruyabilenler kazanmaya devam ediyor. Al-Sat değil, Al-Yap modelini daha mantıklı buluyorum.”

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