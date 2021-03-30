İslam Memiş 'Bugüne kadar altın almayanlar için fırsat' deyip açıkladı

Altın yükselişini hız kesmeden sürdürüyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrasında Şahap Kavcıoğlu'nun başkan olmasıyla birlikte başlayan kur dalgalanmaları devam ediyor. Bu görev değişikliklerinin ardından dolar kurundaki artış 8 lira 34 kuruşa çıkarak hızlanarak artmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki artış 450 lira bandını geçerken gram altın 456 lirayı gördü. Gümüş fiyatları da altın gibi yükselişe geçerek 6 lira 56 kuruş seviyesine çıktı. Gelişmeler sonrası İslam Memiş altındaki yükselişi değerlendirirken önemli noktalara dikkat çekti.

"420 lira seviyesi bugüne kadar altın almayanlar için fırsat sunabilir"

Çeyrek altın 752 liraya yükselirken, Cumhuriyet altını 3 bin 66 liraya, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 417 liraya çıktı. Altın fiyatlarındaki çıkışın aksine altının ons fiyatında gerileme yaşandı. Altının ons fiyatı 1699 dolara geriledi. Altın ve döviz fiyatlarında yaşanan yükselişle ilgili konuşan altın ve finans uzmanı İslam Memiş,"Dolar kurunun yükselmesi diğer yabancı para birimlerinde de yükselişlere neden oldu. Gram altın-TL fiyatı yine haftaya yükselişle başladı. 445-450 lira aralığında seyrini devam ettiriyor. 460-470 lira direnç seviyelerini takip etmeye devam ediyoruz. Ama buraların da alım için yüksek bir seviye olduğunu tahmin ediyoruz. Bu şu demek değildir ama gram altın hem onstan hem dolar-TL kurundan olumlu yönde destek alacağını tahmin ediyorum. Özellikle 600 lira seviyesi bu yıl için sürpriz olmamalı. Ama kısa vadeye baktığımız zaman bu kadar aşağı bir getiriden sonra mutlaka bir düzeltme hareketi yaşanabilir. O yüzden 420 lira seviyesini kısa vade için önemsiyorum. Özellikle 420 lira seviyesi bugüne kadar altın almamış ve altın almayı ihmal etmiş yatırımcısına da bir alım fırsatı sunabilir. Yatırımcılar genelde orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurarak yatırım yapmaya devam etmeli." İfadelerini kullandı.

Gümüş fiyatları

Gümüş fiyatlarını da değerlendiren İslam Memiş,"Gümüşün gram fiyatında da 6,50 lira seviyesini gözlemliyoruz. 6,65-6,70 lira direnç seviyesi ama gümüşün gram fiyatında da tekrar 6,15-6,20 lira seviyesi önümüzdeki haftalarda gündeme gelebilir. O yüzden gözümüz dolar kurunda. Dolar kuru her şeyde belirleyici olacak." İddiasında bulundu.