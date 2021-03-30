  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İslam Memiş 'Bugüne kadar altın almayanlar için fırsat' deyip açıkladı
Ekonomi

İslam Memiş 'Bugüne kadar altın almayanlar için fırsat' deyip açıkladı

Dolar ve altında başlayan kur dalgalanmaları devam ederken, İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi. Memiş, bu yıl için gram altında 600 TL seviyelerinin sürpriz olmayacağını belirterek "Özellikle 420 lira seviyesi bugüne kadar altın almamış ve altın almayı ihmal etmiş yatırımcısına da bir alım fırsatı sunabilir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 16:53:00 -
İslam Memiş 'Bugüne kadar altın almayanlar için fırsat' deyip açıkladı

Altın yükselişini hız kesmeden sürdürüyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrasında Şahap Kavcıoğlu'nun başkan olmasıyla birlikte başlayan kur dalgalanmaları devam ediyor. Bu görev değişikliklerinin ardından dolar kurundaki artış 8 lira 34 kuruşa çıkarak hızlanarak artmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki artış 450 lira bandını geçerken gram altın 456 lirayı gördü. Gümüş fiyatları da altın gibi yükselişe geçerek 6 lira 56 kuruş seviyesine çıktı. Gelişmeler sonrası İslam Memiş altındaki yükselişi değerlendirirken önemli noktalara dikkat çekti.

"420 lira seviyesi bugüne kadar altın almayanlar için fırsat sunabilir"

Çeyrek altın 752 liraya yükselirken, Cumhuriyet altını 3 bin 66 liraya, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 417 liraya çıktı. Altın fiyatlarındaki çıkışın aksine altının ons fiyatında gerileme yaşandı. Altının ons fiyatı 1699 dolara geriledi. Altın ve döviz fiyatlarında yaşanan yükselişle ilgili konuşan altın ve finans uzmanı İslam Memiş,"Dolar kurunun yükselmesi diğer yabancı para birimlerinde de yükselişlere neden oldu. Gram altın-TL fiyatı yine haftaya yükselişle başladı. 445-450 lira aralığında seyrini devam ettiriyor. 460-470 lira direnç seviyelerini takip etmeye devam ediyoruz. Ama buraların da alım için yüksek bir seviye olduğunu tahmin ediyoruz. Bu şu demek değildir ama gram altın hem onstan hem dolar-TL kurundan olumlu yönde destek alacağını tahmin ediyorum. Özellikle 600 lira seviyesi bu yıl için sürpriz olmamalı. Ama kısa vadeye baktığımız zaman bu kadar aşağı bir getiriden sonra mutlaka bir düzeltme hareketi yaşanabilir. O yüzden 420 lira seviyesini kısa vade için önemsiyorum. Özellikle 420 lira seviyesi bugüne kadar altın almamış ve altın almayı ihmal etmiş yatırımcısına da bir alım fırsatı sunabilir. Yatırımcılar genelde orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurarak yatırım yapmaya devam etmeli." İfadelerini kullandı.

Gümüş fiyatları

Gümüş fiyatlarını da değerlendiren İslam Memiş,"Gümüşün gram fiyatında da 6,50 lira seviyesini gözlemliyoruz. 6,65-6,70 lira direnç seviyesi ama gümüşün gram fiyatında da tekrar 6,15-6,20 lira seviyesi önümüzdeki haftalarda gündeme gelebilir. O yüzden gözümüz dolar kurunda. Dolar kuru her şeyde belirleyici olacak." İddiasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yatırımcılar dikkat! Altının neden yükseldiği açıklandı
Ekonomi

Yatırımcılar dikkat! Altının neden yükseldiği açıklandı

Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen altın, çıkış ivmesini yeni haftada da sürdürüyor. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu altın ve gümüşün nede..
Rekabet Kurumu personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
Ekonomi

Rekabet Kurumu personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Rekabet Kurumu resmi internet sayfası üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda çeşitli meslek gruplarında alım yapılacağı ..
ABD, Çin, Rusya... Hepsi Türkiye için sıraya girdi!
Gündem

ABD, Çin, Rusya... Hepsi Türkiye için sıraya girdi!

Bölgede Türkiye'siz adım atamayacaklarını anlayan küresel güçler son dönemde her alanda iş birliği yapmak için girişimlerini artırdı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay