İslam Memiş altını olan olmayan herkesi uyardı: Hemen bunu yapın

Anlık altın fiyatları 10 Mart’a yatay seyirle başladı. Anlık gram altın fiyatı şu dakikalarda 1117 TL seviyesinde. Altının ONS fiyatı ise 1817 dolarda. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından sonra altın almak isteyenler için “gün doğdu” yorumunda bulundu.

"Gün doğdu"

“Fed sahneye döndü altın gümüş alacaklara gün doğdu…” diyen İslam Memiş, “ Powell’ın açıklamalarından sonra uluslararası piyasalarda dolar değer kazanırken, emtia fiyatları değer kaybetti. Jerome Powell, güvercin beklenen açıklamasını şahin tonda yaptı ve piyasaları şaşırttı. Powell, enflasyon nedenli faiz artırımlarının devam edeceğinin sinyalini verdi. Dolar endeksi (dxy), 105,73 seviyesine yükseldi. Sanırım 107,0 seviyesine kadar yükselebilir.” dedi.

İslam Memiş, doların değer kazanmasıyla diğer para birimleri, altın, gümüş ve kripto paralarda da düşüşe neden olduğunu söyledi.

"Toparlanma hızlı olabilir"

Orta ve uzun vadede altının ons fiyatı için 2 bin -2 bin 250 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğine dikkat çeken İslam Memiş, “Altının ons fiyatı, değerinin altında kalmaya devam ediyor ve toparlanma hızlı olabilir.” dedi.

"Haziran sonrası bu fiyatta"

Gram fiyatı için de tahmin yapan İslam Memiş haziran sonrası için rakamlar verdi.

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İslam Memiş’in gram altın yorumu şöyle:

“Gram altın, serbest piyasalarda bin 200 liradan bin 128 liraya kadar geriledi.

Ekranlarda ise bin 170 liradan bin 95 liraya geriledi.

Yatırımcılar şunu unutmamalı; ekran ile serbest piyasalar arasında 30 lira fark var.

Al-sat piyasasını makas aralığından dolayı bitirdiler.

Kısa vadede gram altın tarafında bin 100-bin 150 lira aralığını takip edeceğim.

Alım-satım yapacaklar bu makas aralığını takip etmeli ve yanlış hamleler yapmamalı.

Gram altın, çift ayaklı enstrüman olduğundan ya dolar ya da ons dan destek almaya devam ediyor.

Gram altın, Haziran sonrasında bin 450-bin 500 liraya kadar yükselebilir.

Beklentimde hiçbir değişiklik yok.

Her sıkışma, her baskılanma daha büyük atakların habercisi.

Gram altın, ons gibi değerinin altında.

Elinde olan beklemeli, almak isteyen de acele etmeli.

Bu seviyeler satış değil, alış seviyeleri.”