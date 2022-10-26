İslam Memiş altın yatırımcılarını böyle uyardı! "Sakın bunu yapmayın"

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Altın fiyatlarına ilişkin açıklamada bulunan Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Cuma günü yaşanan düşüşün devam etmeyeceğini ve altın için alım fırsatı oluştuğunu belirten Memiş, "Gereğinin ve değerinin altında altın ve gümüş fiyatları var. Bu seviyeler alım fırsatı sunuyor. Elinizdeki altın ve gümüşleri kaptırmayın, satmayın." dedi.

"Hiçbir mantığı yok"

"Psikolojik savaşın yenileni siz olmayın." ifadesini kullanan İslam Memiş, şöyle devam etti:

Varlıklarınızı bozdurmayın. Beklemeye devam ediyoruz. Cuma günü yaşanan düşüşlerin hiç bir mantığı yoktu.

Ekim ve Kasım aylarında beklentim büyük olduğu için emtia tarafındaki trendim pozitif yönde devam ediyor. Gram altın TL tarafını 1038 -1060 lirayı direnç seviyesi olarak takip edeceğim.

Perşembe günü piyasalar açısından önemli. Hafta sonu 29 Ekim'e denk ediyor. Bankalar resmi kurum ve kuruluşlar cuma öğleden sonra tatil. Resmi işlerinizi bu güne bırakmayın. Piyasalarda gerginlik, kaos yok.