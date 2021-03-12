  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İslam ile alay edip Erbaş'a iftira atan Çapa: Utanmadan yine kafayı çıkarttı!
Gündem

İslam ile alay edip Erbaş'a iftira atan Çapa: Utanmadan yine kafayı çıkarttı!

Halk Tv canlı yayınında kullandığı ifadelerle İslam ile alay edip, Cenab-ı Allah'ı şahit göstererek ahlaksızca, 'Diyanet İşleri Başkanı American Hastanesi'nde yatıyor' yalanını ortaya atan Emin Çapa, gerçeğin ortaya çıkmasına karşın utanıp özür dilemek yerine bir programa daha çıktı. Burada da Merkez Bankası yalanı ile AK Parti iktidarını hedef gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 23:07:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Halk Tv canlı yayınında Ayşenur Arslan ile birlikte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın American Hastanesi'nde tedavi gördüğü yalanını ortaya atan Emin Çapa, İslam ile de alay etti.

Ahlak dışı ifadeler

Emin Çapa, Ayşenur Arslan'ın 'Ali Erbaş, Türkiye'nin en pahalı hastanesinde tedavi görüyor' hezeyanına şu alçak ifadelerle cevap vermişti:

"Rabb'im American Hastanesi demiştir. Biliyorsun Rabb'bimiz; şehir hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri demez. İktidara yakın olanlara Rabb'imiz hep böyle yerleri önerir."

Utanıp, yüzü kızarmadı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Şehir Hastanesi'nde tedavi olduğu gerçeği ortaya çıkınca, utanıp özür dilemek yerine tek kelimelik 'bilmiyorum' cevabıyla konuyu geçiştiren Emin Çapa, birkaç saat sonra başka bir yayında bu kez de Merkez Bankası rezervleri yalanı ile iktidarı hedef aldı.

'Edebin ayaklar altına alınması anlamına gelir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin yalan ortaya atmanın edepsizlik olduğunu ifade etmişti.

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının (TCMB) döviz piyasasındaki şeffaf ve açık döviz işlemleri üzerinden dezenformasyon ve manipülasyonla meşru olmayan gizli kapaklı uygulamaların yapıldığı algısını oluşturmaya çalışmanın ekonomi biliminin, ahlakın ve edebin ayaklar altına alınması anlamına gelir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali Veli

Arsizin yuzune ..., yarabbi yagmur icin sukur demis.
  • Yanıtla
'Süt alamıyorum' diyen CHP'li kadın meğer 'viski' alıyormuş!
Gündem

'Süt alamıyorum' diyen CHP'li kadın meğer 'viski' alıyormuş!

CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda kürsüye çıkarılan Yıldız Bacıoğlu adlı kadın, "süt alamıyorum" diye bağırarak Cumhurbaşkanı Erdo..
Uzman isim açıkladı! Düşen bir SİHA'nın kritik bilgileri düşmanın eline geçer mi?
Teknoloji

Uzman isim açıkladı! Düşen bir SİHA'nın kritik bilgileri düşmanın eline geçer mi?

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği savunma sanayii ürünlerinin "casusluk" veya "kopyalanma" faaliyetlerine karşı nasıl korunduğu..
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan tepki çeken mesaj: Sana başarılar diliyorum
Gündem

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan tepki çeken mesaj: Sana başarılar diliyorum

Terör tutuklusu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Hollanda'da İşçi Partisi'nden milletvekilliğine aday ol..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay