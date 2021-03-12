İslam ile alay edip Erbaş'a iftira atan Çapa: Utanmadan yine kafayı çıkarttı!

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Halk Tv canlı yayınında Ayşenur Arslan ile birlikte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın American Hastanesi'nde tedavi gördüğü yalanını ortaya atan Emin Çapa, İslam ile de alay etti.

Ahlak dışı ifadeler

Emin Çapa, Ayşenur Arslan'ın 'Ali Erbaş, Türkiye'nin en pahalı hastanesinde tedavi görüyor' hezeyanına şu alçak ifadelerle cevap vermişti:

"Rabb'im American Hastanesi demiştir. Biliyorsun Rabb'bimiz; şehir hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri demez. İktidara yakın olanlara Rabb'imiz hep böyle yerleri önerir."

Utanıp, yüzü kızarmadı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Şehir Hastanesi'nde tedavi olduğu gerçeği ortaya çıkınca, utanıp özür dilemek yerine tek kelimelik 'bilmiyorum' cevabıyla konuyu geçiştiren Emin Çapa, birkaç saat sonra başka bir yayında bu kez de Merkez Bankası rezervleri yalanı ile iktidarı hedef aldı.

'Edebin ayaklar altına alınması anlamına gelir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin yalan ortaya atmanın edepsizlik olduğunu ifade etmişti.

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının (TCMB) döviz piyasasındaki şeffaf ve açık döviz işlemleri üzerinden dezenformasyon ve manipülasyonla meşru olmayan gizli kapaklı uygulamaların yapıldığı algısını oluşturmaya çalışmanın ekonomi biliminin, ahlakın ve edebin ayaklar altına alınması anlamına gelir."