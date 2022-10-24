İslam Emirliği, Afganistan'daki yolsuzluğu bitirdi, gelirler katlandı

İki lider arasındaki fark, yüzde 1 olarak belirlendi.15 Ağustos 2021 tarihinde Kabil'in kontrol altına alınmasıyla Afganistan'da yeniden hakim duruma gelen İslam Emirliği yönetimi faaliyetlerine devam ediyor.

Ülkede özellikle yolsuzluk ve rüşvetin sona erdirilmesiyle birçok devlet gelirinde ciddi artış yaşanmış durumda.

Bu gelirler arasında gümrük gelirleri de yer alıyor.

Afganistan'a dair son raporlar, ülkede yolsuzluğun ve özellikle yollarda ABD destekli eski yönetim tarafından kurulan kontrol noktalarının ortadan kaldırıldığını gösteriyor.

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin Siyasi Ofis Sözcüsü Muhammed Naim, bu doğrultuda sosyal medya hesabı üzerinden bazı rakamlar paylaştı.

Ülkenin batısındaki Herat ilinde bu yılın ilk altı ayındaki gelirlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 arttığını belirten Naim'in paylaştığı rakamlar şu şekilde:

- 2021'nin ilk 6 ayında gelirler 5.670 milyar Afgani'ydi, bu 66.2 milyon dolara tekabül ediyordu.

- Bu yılın ilk 6 ayında gelirler 11.409 milyar Afgani'ye ulaştı, bu 131.1 milyon dolara tekabül ediyor.

- Aradaki fark ise 5.649 milyar Afgan, yani 64.9 milyon dolar.

Ülkede İslam Emirliği yönetiminde rüşvet, yolsuzluk ve benzeri uygulamaların sona erdirilmesinin gelirlerde büyük iyileşmelere zemin hazırladığını belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News