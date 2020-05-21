İslam düşmanı Can Dündar, Erdoğan'ın Kur'an programına katılmasını hazmedemedi

Vatan haini Can Dündar, dışarıdan "havlamaya" devam ediyor. Yurt dışına kaçarak sığıntı hayatı yaşamaya başlayan Alman beslemesi Dündar, Türkiye'de İslam'a, dolayısıyla insanlığa hizmet eden hiçbir projeyi hazmedemiyor.

Twitter hesabından Türkiye aleyhinde mesajlar paylaşarak kinini kusmaya devam eden Dündar, son olarak hem Türkiye'ye hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hem de Şeriat-ı Garra-i Muhammedîye'ye olan düşmanlığını gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TRT'deki Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılıp yarışmacıları tebrik ettiği ânın görselini paylaşan Dündar haini, yanına Arapça "Allah" yazılı fotoğraf koyarak, "Gidişat" yorumunu yaptı.

İşte Dündar'ın tepki çeken paylaşımı: