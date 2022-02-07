  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM İslam coğrafyasından duygulandıran görüntü! Afrikalı minikler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a dua etti
İSLAM

İslam coğrafyasından duygulandıran görüntü! Afrikalı minikler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a dua etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a dua eden Afrikalı miniklerin görüntüsü görenleri duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 23:01:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasından sonra, İslam coğrafyasından gelen dualar, görenleri duygulandırıyor.

Dünyanın pek çok noktasında, dua edip video paylaşan Müslümanlar, her daim mazlumların yanında saf tutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı yalnız bırakmıyor.

Duygulandıran görüntüler!

Afrika'da bir Kur'an kursunda kaydedilen dua videosu da görenlere duygusal anlar yaşattı.

Afrikalı çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ile, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Allah tez zamanda sizlere şifa versin." duasınının yer aldığı pankart açtı. Çocuklara dua ettiren hoca, Ayetel Kürsi'yi de okudu. Afrikalı minikler hocalarının duasına hep birlikte "Amin" diyerek eşlik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay