İslam coğrafyasından duygulandıran görüntü! Afrikalı minikler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a dua etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasından sonra, İslam coğrafyasından gelen dualar, görenleri duygulandırıyor.

Dünyanın pek çok noktasında, dua edip video paylaşan Müslümanlar, her daim mazlumların yanında saf tutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı yalnız bırakmıyor.

Duygulandıran görüntüler!

Afrika'da bir Kur'an kursunda kaydedilen dua videosu da görenlere duygusal anlar yaşattı.

Afrikalı çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ile, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Allah tez zamanda sizlere şifa versin." duasınının yer aldığı pankart açtı. Çocuklara dua ettiren hoca, Ayetel Kürsi'yi de okudu. Afrikalı minikler hocalarının duasına hep birlikte "Amin" diyerek eşlik etti.