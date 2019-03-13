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İŞKUR polisevi personel alımı 2019

Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfası üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğünü (EGM) bağlı il emniyet müdürlükleri polisevlerinde görevlendirilmek üzere personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR TYP üzerinden EGM polisevi müdürlüklerine KPSS’siz personel alım başvuru şartları nedir? İŞKUR alımları ne zaman yapılacak? İşte son dakika İŞKUR personel alımlarına ilişkin detaylar.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:02
İŞKUR polisevi personel alımı 2019

Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfası üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğünü (EGM) bağlı il emniyet müdürlükleri polisevlerinde görevlendirilmek üzere personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR TYP üzerinden EGM polisevi müdürlüklerine KPSS’siz personel alım başvuru şartları nedir? İŞKUR alımları ne zaman yapılacak? İşte son dakika İŞKUR personel alımlarına ilişkin detaylar.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Oda Görevlisi-Turizm personeli alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan ilanda ise personel alımının "Muğla Fethiye Polisevi" bünyesine yapılacağı duyuruldu. İşte İŞKUR'dan yayımlanan duyuru. 13 Mart 2019 İŞKUR tarafından EGM Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı İl Emniyet

Müdürlükleri, Polisevi ve Belediyelere 316 kamu personeli alımı yayımlandı. Başvuracak adaylar ilan durumuna göre en az okur yazar ve KPSS şartsız olarak ilan edilmiştir. Alımı İzmir Menemen Belediye Başkanlığı, Ankara Şereikoçhisar Ovası Sulama Birliği, Çanakkale Ayvacık Belediye Başkanlığı, İstanbul Baltalimanı Polisevi, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Van Emniyet Müdürlüğü yapıyor. İŞKUR ilanları tarafından 3 farklı ilan ile İzmir Menemen Belediye Başkanlığı 286 kamu personeli alımı en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS şartsız olarak alınacaktır.

Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfası üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü tarafından personel alım ilanı yayımlandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı puan şartı olmadan yapılacağı duyurulan personel alım ilanında çeşitli pozisyonlarda personel alımları yapılacağı duyuruldu. 

İŞKUR EGM polisevleri personel alım başvuru şartları

Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü tarafından yayımlanan personel alım ilanında yer alan ayrıntılar şu şekilde, İŞKUR’un üzerinden yer alan iş ilanları bölümünde yayımlanan personel alım ilanında farklı eğitim seviyelerinden mezun olmuş adayların başvuru yapabilecekleri kadrolar olduğu bildirildi.  Yayımlanan ilana göre alımlar KPSS şartsız kura usulü ile yapılacağı duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü personel alım ilanına başvuruda bulunacak adaylar başvurularını 22 Mart tarihine kadar yapmaları gerekiyor. İŞKUR başvuru şartları ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Görevini yapmaya engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak, Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak ve Yukarıda yer alan açık pozisyonlara göre belirlenen eğitim şartını sağlamak.

İŞKUR alımları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:02
  1. Van
  2. Muğla
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Hatay
  6. Çanakkale
  7. Ankara
  8. İŞKUR EGM polisevleri personel alım başvuru şartları
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