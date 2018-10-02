İŞKUR müjdeyi açıkladı! KPSS şartsız alım yapılacak

İŞKUR, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında KPSS şartı aranmadan güvenlik görevlisi, bakım onarım personeli ve çevre temizliği kadrolarına toplam 2167 kişinin alınacağını duyurdu.

İŞKUR TYP Programına kimler başvurabilir?

TYP'ye katılmak isteyen adayların 18 yaşını bitirmiş olması, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması, emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olması, açıköğretim ve açık lise hariç öğrenci olmaması, TYP programının başladığı gün itibariyle herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olması gerekiyor. Ayrıca terör örgütleriyle herhangi bir bağlantısı olan adayların tespitinde adayların başvuruları geçersiz sayılıyor.

TYP'ye nasıl başvurulur?

TYP'ye başvurmak isteyen adaylar aşağıdaki tablodan çalışabilecekleri il, ilçe, kurum ve uygulama alanlarını inceleyebilir. Ardından adaylar İŞKUR temsilcilikleri üzerinden birebir ya da İŞKUR e-şube üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

TYP seçimleri nasıl yapılır?

Ön başvuruların alınmasının ardından liste yöntemi veya noter kurası ile personel seçimleri yapılır. Gerektiği durumlarda kontenjanların bir bölümü kura ile bir bölümü liste yöntemiyle gerçekleştirilir. Adaylar başvurmak istedikleri TYP programının kodunu e-şube üzerinden girerek o uygulama için tercih edilecek seçim yöntemini görebilirler.

Yapılacak mülakat ile işe uygunluk belirlenir

Adaylar eğer liste yöntemi ile tercih edilecek bir alana başvuru gerçekleştirecekse İŞKUR'dan meslek danışmalığı hizmeti alması ve o işe yönlendirilmesi gerekir. Ayrıca liste yönteminde adaylara yapılacak mülakat ile işe uygun olup olmadıkları da belirlenecektir.

Hangi kurumlar personel alımı yapıyor?

İŞKUR TYP üzerinden Milli Bakanlığı'na bağlı okullar, il-ilçe müdürlükleri, belediyeler ve hastaneler personel alımı gerçekleştiriyor.

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