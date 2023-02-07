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Gündem İskenderun Limanı'ndaki yangın TSK'nın yardımıyla söndürüldü
Gündem

İskenderun Limanı'ndaki yangın TSK'nın yardımıyla söndürüldü

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun Limanı'nda çıkan yangın TSK'ya ait helikopter ve uçakların havadan müdahalesi ile söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 20:33:00 -
İskenderun Limanı'ndaki yangın TSK'nın yardımıyla söndürüldü

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 şehirde ağır yıkıma yol açtı. Hatay depremde en fazla hasar alan iller arasında yer aldı.

İskenderun Limanı'nda yangın çıktı

Çok sayıda binanın yıkıldığı şehirde İskenderun Limanı'nda da depremin ardından konteynerlar devrildi. Konteynerların devrilmesiyle birlikte limanda yangın çıktı. Dünden bu yana devam eden yangından güzel haber geldi.

Havadan müdahale edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopter ve uçakların havadan müdahalesi ile limandaki yangın söndürüldü.

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