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Aktüel İşkence görüntüleri kan dondurmuştu... Öldüresiye dövülen bebek hakkında sevindiren gelişme
Aktüel

İşkence görüntüleri kan dondurmuştu... Öldüresiye dövülen bebek hakkında sevindiren gelişme

Gaziantep'te babası tarafından öldüresiye darbedilen bebek hayati tehlikeyi atlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 20:05:00 -
İşkence görüntüleri kan dondurmuştu... Öldüresiye dövülen bebek hakkında sevindiren gelişme

Gaziantep'te babası tarafından darbedilen bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İsmail Demir, gazetecilere, bebeğin durumunun düne göre daha iyi olduğunu söyledi.

Bebekte önemli iyileşme katedildiğini ifade eden Demir, "Dün biraz beslenme sıkıntımız vardı. Bugün beslenmemiz de iyi gidiyor. Yaptığımız son tetkiklerimizin sonuçları güzel" dedi.

Demir, yarın son bir değerlendirme yapacaklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Yarın ki değerlendirmemizde ekstradan bir problem olmazsa servise çıkma durumu olabilir. Bunun için yarını bekleyeceğiz. Dün hastamızın durumuyla ilgili sosyal medyada olumsuz haberler yayıldı ama hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an hastamızın durumu gayet iyi durum ve stabil seyretmektedir. Hastamız hayati tehlikeyi atlattı."

Gaziantep'te babası Y.G. tarafından darbedilen yaklaşık 2 aylık C.G. tedavi altına alınmış, baba ise "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan önceki gün tutuklanmıştı.

 

 

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