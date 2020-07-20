İshal koronavirüs belirtisi mi? | İshal baş ağrı var koronavirüs olabilir miyim?
Koronavirüs belirtileri nelerdir? Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs hakkında uzmanlar her geçen gün yeni bilgiler elde ediyor. Salgın halen etkisini gösterirken vatandaşlar ateş ve kuru öksürüğün yanı sıra hangi belirtilerin koronavirüsü işaret ettiğini inceliyor. Milyonlarca kişi “Koronavirüs belirtileri nedir?” , “Koronavirüs olduğumu nasıl anlarım” , “İshal koronavirüs belirtisi mi?” , “Baş ağrısı koronavirüs belirtisi mi?” , “Yaz aylarında koronavirüs belirtileri nasıl?” sorularının cevaplarını araştırıyor.
Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın dört bir yanından her gün binlerce vefat haberi geliyor. Ülkemizde vakalar son günlerde 1000’in altına düştü. Vatandaşlar ishal, baş ağrısı, mide bulantısı gibi belirtilerin koronavirüs olup olmayacağını araştırıyor.
İshal koronavirüs belirtisi mi? | İshal baş ağrı var koronavirüs olabilir miyim?
Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk koronavirüs belirtilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Öztürk, “Belirtileri yorumlarken beklemek, analiz yapmak gerekiyor. Fikirler değişiyor, ocak ayında merkezi sinir sistemi tutulmaz derken, daha sonra bunun çok daha farklı şekilde tutunduğunu, omurilik sıvısından virüsün saptandığını görmüş olduk. Belki önümüzdeki hafta daha farklı belirtilerle karşılaşabileceğiz. Bunlar esasen varolan, dikkatlerden kaçan belirtiler olarak algılamak lazım." dedi.
En yaygın semptomlar:
- Ateş
- Kuru öksürük
- Yorgunluk
Daha seyrek görülen semptomlar:
- Ağrı ve sızı
- Boğaz ağrısı
- İshal
- Konjunktivit
- Baş ağrısı
- Tat alma veya koku duyusunun kaybı
- Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
Ciddi semptomlar:
- Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
- Göğüs ağrısı veya göğüste baskı
- Konuşma veya hareket kaybı