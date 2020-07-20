Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın dört bir yanından her gün binlerce vefat haberi geliyor. Ülkemizde vakalar son günlerde 1000’in altına düştü. Vatandaşlar ishal, baş ağrısı, mide bulantısı gibi belirtilerin koronavirüs olup olmayacağını araştırıyor.

İshal koronavirüs belirtisi mi? | İshal baş ağrı var koronavirüs olabilir miyim?

Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk koronavirüs belirtilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Öztürk, “Belirtileri yorumlarken beklemek, analiz yapmak gerekiyor. Fikirler değişiyor, ocak ayında merkezi sinir sistemi tutulmaz derken, daha sonra bunun çok daha farklı şekilde tutunduğunu, omurilik sıvısından virüsün saptandığını görmüş olduk. Belki önümüzdeki hafta daha farklı belirtilerle karşılaşabileceğiz. Bunlar esasen varolan, dikkatlerden kaçan belirtiler olarak algılamak lazım." dedi.

En yaygın semptomlar:

Ateş

Kuru öksürük

Yorgunluk

Daha seyrek görülen semptomlar:

Ağrı ve sızı

Boğaz ağrısı

İshal

Konjunktivit

Baş ağrısı

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi semptomlar: