İşgalcilerin Gazze'ye yönelik süren saldırılarında şehid sayısı arttıyor
Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyunca devam etti. Saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 24 Filistinli şehid oldu, onlarca kişi yaralandı.
Gazze'nin Mısır sınırına yakın Rafah kentindeki Ebu Hilal ailesinin evine savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu 18 kişi şehid oldu.
Beyt Lahye bölgesindeki evlere düzenlenen hava saldırısı sonucu 1 kişi katledildi, 20'den fazla kişi yaralandı.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin roketle vurulması sonucu 5 kişi şehid oldu, birçok kişi yaralandı.
Beyt Hanun beldesinin belediye bölgesi, Karaman ve Naayma caddelerindeki yapılara 60'tan fazla hava saldırısı düzenlendi.
Saldırıya yanıt olarak Gazze Şeridi'nden işgal altındaki topraklara direniş güçleri tarafından roketler atıldı.
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Birçok bölgede çatışmaların devam ettiği belirtildi.
Batı Şeria'daki şehid sayısı 15'e yükseldi
Batı Şeria'nın birçok kentinde siyonist işgal rejimi sözde ordusu ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.
Hamas Hareketi'nin 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı operasyonun ardından aralarında Kudüs'ün de aralarında olduğu Batı Şeria'nın kent ve beldelerinden el-Halil, Ramallah, Eriha, Nablus ve Kalkilya'da çatışmalar yaşandı.
Geçen cumartesiden bu yana siyonistlerin açtığı ateş sonucu toplam 15 Filistinli şehid oldu.
Kalandiya'da bir askeri kontrol noktasında çıkan çatışmada da 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
İşgalcilerin saldırılarında 91'i çocuk 493 kişi şehid oldu
İşgalci siyonist rejimin Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 511 kişi şehid oldu, 2 bin 751 kişi de yaralandı.