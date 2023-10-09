  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail mülteci kampını vurdu! Onlarca çocuk ve kadın yanarak öldü

Telefonla tuvalette vakit geçirenlere kötü haber! Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

İsrail'den skandal karar! 'Tüm Gazze yiyeceksiz bırakılıp ölüme terk edilecek'

İşte bunlar da içimizdeki İsrailciler! Bu nasıl bir alçaklık böyle? Aşağılık zihniyetlerindeki zehirli irini bakın nasıl akıttılar

''Aksa Tufanı'' sonrası Hizbullah'tan kritik karar

Parasını Ebebek hissesine yatıranlar dikkat! Dünyaca ünlü milyarder Mobius'in kararı gündeme oturacak

Şu rezalete bakın şu rezalete! Bu tipler bir de “muhafazakâr” geçiniyor! Bu, resmen utanmazlığın daniskası

Altın için bu gelişmeler önemli. Ons ve gramın seyrine dikkat!

Son dakika gelişmesi tüm dünyaya duyuruldu! İsrail'den çok büyük namussuzluk! O skandal kararı az önce ilan ettiler

Resmi açıklamaya saatler kala İtalyanlar önceden duyurdu: Biz ve Türkiye'ye verilecek
Dünya İşgalcilerin Gazze'ye yönelik süren saldırılarında şehid sayısı arttıyor
Dünya

İşgalcilerin Gazze'ye yönelik süren saldırılarında şehid sayısı arttıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-09 17:04:00 -
İşgalcilerin Gazze'ye yönelik süren saldırılarında şehid sayısı arttıyor

Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyunca devam etti. Saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 24 Filistinli şehid oldu, onlarca kişi yaralandı.

Gazze'nin Mısır sınırına yakın Rafah kentindeki Ebu Hilal ailesinin evine savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu 18 kişi şehid oldu.

Beyt Lahye bölgesindeki evlere düzenlenen hava saldırısı sonucu 1 kişi katledildi, 20'den fazla kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin roketle vurulması sonucu 5 kişi şehid oldu, birçok kişi yaralandı.

Beyt Hanun beldesinin belediye bölgesi, Karaman ve Naayma caddelerindeki yapılara 60'tan fazla hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıya yanıt olarak Gazze Şeridi'nden işgal altındaki topraklara direniş güçleri tarafından roketler atıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Birçok bölgede çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Batı Şeria'daki şehid sayısı 15'e yükseldi

Batı Şeria'nın birçok kentinde siyonist işgal rejimi sözde ordusu ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.

Hamas Hareketi'nin 7 Ekim Cumartesi günü başlattığı operasyonun ardından aralarında Kudüs'ün de aralarında olduğu Batı Şeria'nın kent ve beldelerinden el-Halil, Ramallah, Eriha, Nablus ve Kalkilya'da çatışmalar yaşandı.

Geçen cumartesiden bu yana siyonistlerin açtığı ateş sonucu toplam 15 Filistinli şehid oldu.

Kalandiya'da bir askeri kontrol noktasında çıkan çatışmada da 3 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İşgalcilerin saldırılarında 91'i çocuk 493 kişi şehid oldu

İşgalci siyonist rejimin Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 511 kişi şehid oldu, 2 bin 751 kişi de yaralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23