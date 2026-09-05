ABD basını yazdı: İran’dan Trump’ı sandıkta vuracak savaş planı!

ABD ile İran arasındaki savaşta Tahran yönetiminin nasıl bir strateji izleyeceğine ilişkin dikkat çeken bilgiler Amerikan basınına yansıdı.

The New York Times'ın ABD istihbarat raporlarına dayandırdığı haberine göre İran'ın, Orta Doğu genelindeki hedefleri vurabilme kapasitesine duyduğu güven son dönemde önemli ölçüde arttı.

Bu durumun Tahran'ın savaş planlarını da doğrudan etkilediği belirtildi.

İRAN'IN HEDEFİNDE ABD SEÇİMLERİ VAR

Haberde görüşlerine yer verilen mevcut ve eski ABD'li yetkililere göre İran, çatışmayı kısa sürede bitirmek yerine en azından ABD'deki ara seçimlere kadar sürdürmeyi planlıyor.

Washington'da yapılan değerlendirmelerde Tahran'ın, uzun süreli bir savaşın ABD yönetimi üzerindeki askeri, ekonomik ve siyasi maliyetini artırabileceğini düşündüğü belirtiliyor.

İran'ın bu stratejisinin en dikkat çekici ayağını ise enerji fiyatları oluşturuyor.

HÜRMÜZ KOZU TRUMP'A KARŞI

ABD istihbaratının değerlendirmesine göre Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın kapanması veya buradaki petrol trafiğinin ciddi biçimde aksamasının dünya enerji piyasalarında meydana getireceği sonuçların farkında.

Petrol fiyatlarında yaşanacak sert yükselişin ABD'deki benzin fiyatlarını da yukarı çekebileceği, bunun Amerikan seçmeninin doğrudan cebine yansıyacağı değerlendiriliyor.

İran'ın özellikle seçim döneminde ortaya çıkacak yüksek akaryakıt fiyatlarının ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti üzerinde ciddi siyasi baskı oluşturabileceğini hesapladığı belirtiliyor.

Böylece Tahran'ın Washington'a karşı yalnızca füze ve askeri güçle değil, enerji piyasaları ve Amerikan iç siyaseti üzerinden de baskı kurmaya çalıştığı değerlendirmesi öne çıkıyor.

TAHRAN TIRMANDIRMA SEÇENEĞİNİ MASADA TUTUYOR

İsimleri açıklanmayan üst düzey kaynaklara göre İran yönetimi, gerektiğinde çatışmayı çok daha ileri bir seviyeye taşıma seçeneğini de masada tutuyor.

ABD tarafı ise İran'ın bölgesel hedefleri vurma kapasitesindeki gelişmeleri ve bunun Orta Doğu'daki askeri dengeler üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.

İstihbarat değerlendirmelerinde Tahran'ın uzun süreli çatışmaya dayanabileceğine ilişkin güveninin arttığına dikkat çekiliyor.

ABD'NİN MÜHİMMAT STOKLARINI DA HESABA KATTI

İran'ın hesabındaki bir diğer kritik başlığın ise ABD ordusunun mühimmat kapasitesi olduğu belirtiliyor.

Bazı analistlere göre Tahran, savaş uzadıkça ABD'nin bölgedeki mühimmat stoklarının üzerindeki baskının artacağını ve Washington'un yeni büyük çaplı operasyonlar gerçekleştirmesinin giderek daha maliyetli hale geleceğini düşünüyor.

Bu nedenle İran'ın kısa sürede sonuç almaya çalışmak yerine Amerikan askeri kaynaklarının aşınmasını bekleyen bir strateji izleyebileceği değerlendiriliyor.

TAHRAN'DAN “STRATEJİK SABIR” HESABI

Amerikan istihbarat çevrelerinde ortaya çıkan tabloya göre İran'ın planı üç temel unsur üzerine kuruluyor: Savaşı zamana yaymak, ABD'nin askeri kaynakları üzerindeki baskıyı artırmak ve enerji fiyatları üzerinden Washington yönetiminin iç siyasi maliyetini yükseltmek.

Tahran'ın bu süreçte önüne çıkacak fırsatları değerlendirerek bölgedeki hareket alanını da genişletmeye çalışabileceği belirtiliyor.

ABD basınına yansıyan değerlendirmeler doğru çıkarsa Washington açısından savaşın en kritik cephesi yalnızca Orta Doğu olmayacak. İran'ın zamanlama hesabında Amerikan seçmeninin sandığa gideceği tarih de önemli bir yer tutacak.