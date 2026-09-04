Sinsi CHP zihniyetinin '25 yıllık' hizmet masalı patladı! Bir çöp temizlediler, sanki Manisa’yı yeniden inşa ettiler!

Yıllardır hizmet bekleyen Manisa halkı Manisa Büyükşehir Belediyesi, muhtar ve vatandaşlardan gelen sert talepler üzerine Ulutepe Caddesi’nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kaldırımların yıkandığı, Ulucamii çevresindeki yabani otların temizlendiği çalışmaların ardından bölge daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların taleplerine hızlı çözümler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda İshakçelebi Mahallesi’ndeki Ulutepe Caddesi’nin temizlenmesi yönündeki talepler üzerine belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında cadde üzerindeki kaldırımlar yıkanırken, Ulucamii çevresinde görüntü kirliliğine neden olan yabani otlar temizlendi. Ayrıca budama ve süpürme çalışmaları gerçekleştirilerek ortak kullanım alanları daha temiz ve düzenli hale getirildi.

Algı belediyeciliği iş başında! Şov çok, hizmet yok!

Bölgedeki vatandaşların temel belediyecilik imkanlarından mahrum kalmasını göz ardı edip, bir yıkama aracıyla sokaktan geçmeyi "25 yılın en büyük temizliği" ilan eden CHP'li belediye başkanı Besim Dutlulu ve ekibi, halkın gözünü boyamaya çalışıyor. Şov merkezli belediyecilik anlayışıyla hareket eden CHP zihniyetinin, basit bir temizlik çalışmasını dahi parti propagandasına dönüştürmesi vatandaşın tepkisini çekiyor.

Halk talep etmese görevlerinden haberleri yok

Hocalar, "Manisa Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu saha çalışmaları sonucunda ve halkımızdan gelen talepler doğrultusunda Ulutepe Caddesi’nde detaylı bir temizlik çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında budama, kaldırımların ve muhtelif noktaların yıkanması ve temizlik işlerini gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz ile 7 gün 24 saat sahadayız" dedi.

"20-25 yıldır böyle bir temizlik görmedik" diyen zihniyet bugüne kadar nerdeydiler?

Ulucamii Kafesi işletmecisi Ahmet İnce ise yapılan çalışmanın uzun yıllardır bölgede gerçekleştirilen en kapsamlı temizlik olduğunu belirterek, "2000 yılından bu yana burada böylesine kapsamlı bir temizlik çalışması görmedik. 20-25 yıldır bu konuda bir çalışma yapılmamıştı. Besim Başkanımız buraya geldiğinde taleplerimizi kendisine iletmiştik. Şimdi ekipler geldi ve kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalardan dolayı Besim Başkanımıza teşekkür ediyor, kendisine saygı duyuyorum" diye konuştu.

İshakçelebi Mahalle Muhtarı Bayram Gök de vatandaşların taleplerinin kısa sürede karşılık bulduğunu ifade etti. Gök, "Besim Başkanımızla geçtiğimiz günlerde bir kahvaltı programında Ulutepe Caddemizin temizlenmesi konusunu konuştuk. Ardından ekipler geldi; önce süpürge aracıyla caddeyi temizlediler, daha sonra yıkama çalışması yaptılar. Besim Başkanımızın halkın içinde olması benim çok hoşuma gidiyor. Neşesiyle, arkasında koca bir kalabalık olmadan vatandaşlarla iç içe olması benim için çok değerli. Kendisini çok seviyorum" dedi.

Çalışmaların bölgede uzun yıllardır yapılmayan kapsamlı bir düzenlemeyi beraberinde getirdiğini belirten Gök, ekiplerin budama, süpürme ve yabani ot temizliği yaptığını, çalışmaların ardından vatandaşların da memnuniyetini dile getirdiğini söyledi.