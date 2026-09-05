FETÖ’nün firari köpeği salyalar saçarak tehdit yağdırdı: Fitil fitil getireceğiz, ipinizi çekeceğiz!

Firari FETÖ köpeği Erk Acarer, saklandığı delikten hakkında haber yapan X hesaplarına saldırdı. Bazı kullanıcıların isimlerini sayan alçak, dindar kesimleri de hedef alarak, “Kıytırık sözde gazetecilik siteleri şeriatçı, aşağılıklarının önde giden temsilcisi... İpinizi çekmeye devam edeceğiz. Bu hayatı burnunuzdan fitil fitil getirmeye, halkın cebinden yediğiniz o paraların intikamını almaya ant içtik biz" şeklinde tehditler savurdu.

ALMAN İSTİHBARATINA ÇALIŞTIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Mayıs 2024'te yaptığı yayında konuşan Acarer, yaptığı ajanlığı itiraf ederek "Benim yaptığım haberler Alman emniyeti ve Alman İçişleri Bakanlığı tarafından özellikle isteniyor" demişti.

Erk Acarer hakkında CHP yandaşı Birgün gazetesinde yazarlık yaptığı dönemde şehit MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşlarının kimlikleri ve faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle ilgili dava kapsamında yakalama kararı çıkartılmıştı.